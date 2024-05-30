UKOME toplantısında 'paylaşımlı yolcu yönetmeliği talebi' protestosu

İBB UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün başkanlığında Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Tesisin önüne gelen Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem ve destekçileri protesto gösterisi yaptı.

Öktem, basın açıklaması yaptı

Martı Tag kurucusu Oğuz Alper Öktem, Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin "UKOME'nin paylaşımlı yolculuk yönetmeliği çıkarmaya yetkisi yok" şeklinde açıklama yaptığını hatırlattı ve gazetecilere açıklamada bulundu:

"Avukatlarımızla baktık, araştırdık ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımlı yolcu yönetmeliği çıkarmaya yetkisi var" diyen Öktem, bu yönetmeliğin iki yöntemle çıkarılabileceğini vurguladı: "Birincisi, UKOME yönetmeliğinin 17. maddesinin 'k' bendine göre, belediye başkanı isterse ilçe belediye başkanlarını oy vermeye davet edip çoğunluğu sağlayabiliyor. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediye başkanlarını UKOME'de oy vermeye çağırıp istediği yönetmeliği çıkartabilir. Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği bu metotla çıkarılabilir." diye konuştu.

İkinci yöntemin daha basit olduğunun altını çizen Öktem, şunları kaydetti:

"Belediye Kanunu'nun 15. maddesinin 'b' bendi belediyeye, yani Ulaşım Daire Başkanlığına yönetmelik çıkarma yetkisi vermiştir. Aynı kanunun 18. maddesinin 'm' bendi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine de onaylama yetkisi vermiştir. Yani Ulaşım Dairesi, yönetmeliği yazabilir ve meclis onaylayabilir. Ekrem İmamoğlu inisiyatif alırsa paylaşımlı yolculuk yönetmeliği UKOME tarafından veyahut İBB meclisi tarafından çıkabilir. Kanunlar çok açıktır. Biz bugün buraya sesimizi duyurmaya ve bu paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin İstanbul'a ne kadar lazım olduğunu anlatmaya geldik. Biz İstanbul'da 150 bin sürücüyüz. Türkiye'deki en büyük ulaşım camiasıyız, Türkiye'deki en büyük camialardan biriyiz. Tek yürek, tek vucüt halinde buraya yönetmeliği istemeye geldik. İstanbul'u daha fazla mağdur etmeyin. Bu yönetmeliği çıkartın, İstanbullu rahat bir nefes alsın, ulaşımını kolayca sağlasın. 150 bin sürücü bunu istiyoruz."

İstanbul Ulaşım A.Ş.'nin ücret yenilenmesi teklifi geri çekildi

Bina önünde protestolar sürerken devam eden İBB UKOME toplantısının gündeminde yer alan İstanbul Ulaşım A.Ş'nin, Sabiha Gökçen Havalimanı hatlarının ücret tarifelerinin yeniden belirlenmesi teklifi gündemden geri çekildi. Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Zambak Sokak yayalaştırma projesi teklifi ise toplantıda görüşüldü ve teklif oy birliğiyle kabul edildi.