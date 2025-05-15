Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’ya ulaştı.

Zelenskiy’i taşıyan uçak, saat 12.14’te Esenboğa Havalimanı’na indi. Havalimanında, Antalya’daki NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’ndan dönen Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Zelenskiy’nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi ve ikili ilişkiler ile bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

Fahrettin Altun'dan ziyareti öncesi açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Türkiye ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunurken "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile birlikte Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki son gelişmeleri tüm veçheleriyle ele alacaktır.

Ziyaret kapsamında yapılacak ikili ve heyetler arası görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin vakit kaybedilmeksizin ateşkesin ve barış müzakerelerinin başlamasına yönelik yaklaşımını vurgulayacaktır. Görüşmelerde ayrıca ikili gündemimizde öne çıkan konulara ilişkin fikir teatisinde bulunulacaktır" ifadelerini kullandı.