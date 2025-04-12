Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha: Türkiye’nin barış çabaları çok kıymetli

Antalya Diplomasi Forumu’na (ADF) katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında yürüttüğü barış girişimlerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomatik çabalarına övgüde bulundu.

Forum kapsamında AA'ya konuşan Sybiha, “Barış girişimleri bağlamında Türkiye ve şahsen Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rolü çok kıymetli, buna çok değer veriyoruz ve devam etmesini umuyoruz” dedi.

İlişkilerde yoğun diplomasi ve güvenlik işbirliği

Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin pek çok alanda derinleştiğine dikkat çeken Sybiha, “Havadan karaya her yerde Ukrayna-Türkiye ilişkileri yoğun bir şekilde devam ediyor” ifadesini kullandı.

Ankara ile Kiev arasındaki güvenlik işbirliğine de vurgu yapan Sybiha, bu ilişkinin hem halklar hem de iş dünyaları arasında yakınlaşma sağladığını belirtti.

Karadeniz Tahıl Girişimi ve ekonomik destek vurgusu

Karadeniz’deki istikrara dikkat çeken Sybiha, Türkiye’nin desteğiyle işletilen Karadeniz Tahıl Girişimi’nin Ukrayna ekonomisine ciddi katkılar sunduğunu belirtti.

Ukrayna’nın savaş sonunda ulaşmak istediği hedefin “adil, sürdürülebilir, kapsayıcı ve kalıcı barış” olduğunu dile getiren Sybiha, bu süreçte Türkiye gibi partner ülkelerin desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

Savaşın maliyeti ve yeniden yapılanma çağrısı

Rusya'nın işgal ettiği toprakların yaklaşık yarısının geri alındığını, ancak ülkenin yüzde 20’sinin hâlâ işgal altında olduğunu belirten Sybiha, savaşın Ukrayna’ya günlük maliyetinin 220 milyon doları bulduğunu aktardı.

Dünya Bankası verilerine göre ülkenin altyapısına verilen zararın 600 milyar dolar civarında olduğunu söyleyen Sybiha, “Bu noktada Türk şirketlerini Ukrayna'da görmekten mutluluk duyarız” diyerek yeniden yapılanma süreci için Türkiye’ye açık çağrıda bulundu.

Antalya Diplomasi Forumu’na övgü

Antalya Diplomasi Forumu’nun kapsamlı yapısını takdir eden Sybiha, etkinliğin yalnızca bir konferans değil, aynı zamanda küresel fikirlerin paylaşıldığı önemli bir platforma dönüştüğünü vurguladı.

ADF kapsamında yaklaşık 11 Afrika ülkesinin dışişleri bakanıyla temas kurduklarını belirten Sybiha, bu görüşmelerde gıda güvenliği ve savaşın küresel etkilerinin gündeme geldiğini kaydetti.