Ukrayna için de seçim günü

31 Mart 2019

Ukrayna, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Donbas bölgesinde ayrılıkçı hareketin başlamasının ardından ikinci kez devlet başkanını belirlemek için bugün sandık başında.

Ülkede oy verme işlemi yerel saat ile 08.00'da başlarken, seçmenler 199 seçim bölgesinde kurulan 29 bin 888 sandıkta oylarını kullanacaklar.

Seçimlerde 29 milyon 767 bin seçmen oy kullanabilecek. Yaklaşık 5 milyon seçmenin yaşadığı Donbas bölgesinde ve Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'da halk sandık başına gidemeyecek.

Seçimlerde yarışan 39 adaydan birisinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda, en çok oyu alan iki aday 21 Nisan'da yapılacak ikinci tur seçimine girecek.

Mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun yeniden aday olduğu seçimde, Poroşenko'nun yanı sıra oyuncu-komedyen Vladimir Zelenskiy ve eski Başbakan Yuliya Timoşenko'nun ismi ön plana çıkıyor.

Bu arada Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, 17 ülke ve 19 uluslararası kuruluştan 2 bin 344 yabancı gözlemcinin seçimleri takip ettiğini duyurdu.

Türkiye sandık başında

Kaynak: AA