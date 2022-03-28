Ukrayna ile müzakereler İstanbul'da yeniden başlıyor: Rusya'dan açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler bugün-yarın İstanbul'da yeniden başlayacak. Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz." açıklaması yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da, Rus ve Ukraynalı heyetlerin bugün Türkiye’ye gideceklerini belirterek, “Yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesi bile başlı başına önemlidir.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alınırken iki lider, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.