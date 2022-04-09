Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 100 askerini kaybetti

Rusya'nın askeri müdahalesi sürerken Ukrayna, Rus ordusunun toplamda 19 bin 100 asker, 151 uçak, 136 helikopter ve 705 tankını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-9 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 19 bin 100 asker öldürüldü, Ruslara ait 151 uçak, 136 helikopter, 705 tank, 1895 zırhlı araç, 335 top, 108 roketatar sistemi ve 55 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, 1363 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 112 insansız hava aracını da kaybetti.​​​

Ukrayna'nın verdiği bilgilere göre, 45 gündür devam eden savaşta Rusya günlük ortalama 424 askerini yitirmiş oldu.

Batılı kaynaklara göre ise Rusya'nın toplam asker kaybı 7 bin civarında.

Rusya ise, savaşın 30. gününe denk gelen 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, 1351 askerinin öldüğünü, Ukrayna'nın ise 14 binden fazla askerini yitirdiğini duyurmuştu.

Ukrayna da 24 Mart'ta Rusya'nın 15 bin 800 askerinin öldürüldüğünü açıklamıştı. Duyurulan rakamlar arasında uçurum söz konusuyken, Ukrayna kendi asker kayıplarıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Peskov: Önemli askeri kayıplarımız var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından ilk kez İngiliz basınına demeç verdi. Peskov, 3 gün önce Sky News'e verdiği röportajda Rusya'nın savaş suçları işlediğine ilişkin iddiaları reddederek, Rusya'nın çok sayıda asker kaybettiğini söyledi. Rusya’nın Ukrayna’da ne seviyede kayıp verdiği sorusu üzerine Peskov, "Önemli asker kayıplarımız var. Ve bu bizim için büyük bir trajedi.” dedi.