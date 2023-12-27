Ukrayna: Rusya, bu gece Ukrayna topraklarına 46 "Şahed" tipi İHA ile saldırdı
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, bu gece Rus ordusunun Ukrayna topraklarına 46 "Şahed" tipi insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığını bildirdi.
Komutanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Kırım ve Krasnodar bölgesinden, Ukrayna topraklarına "Şahed" tipi İHA'larla saldırı düzenlediği belirtildi. Hava savunmasının Mikolayiv, Odessa, Herson, Dnipropetrovsk, Vinnitsiya, Zaporijya, Hmelnitski ve Kirovograd bölgelerinde görev yaptığına işaret edilen açıklamada, toplam 46 Rus İHA'sının tespit edildiği, bunlardan 32'sinin imha edildiği kaydedildi.
Açıklamada, vurulamayan İHA'ların çoğunun, Herson bölgesi dahil cephe hattının bulunduğu bölgeleri hedef aldığı ifade edildi.