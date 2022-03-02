Ukrayna’da mahsur kalanlar Romanya üzerinden İstanbul’a getirildi

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin ardından hava sahası kapandığı için Ukrayna’da mahsur kalan Türk vatandaşlarının bir kısmı, Türkiye’nin Ukrayna Büyükelçiliği tarafından düzenlenen organizasyonla önce Romanya’nın başkenti Bükreş’e, oradan da düzenlenen tahliye seferiyle Türkiye’ye getirildi. Bugün öğlen saatlerinde Bükreş’ten havalanan TK 3271 sefer sayılı tahliye uçağı, saat 16.00’da İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için bugün ve yarın toplam 12 tahliye seferinin düzenlenmesi planlanıyor.