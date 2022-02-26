Ukrayna'daki Türk vatandaşları otobüslerle tahliye ediliyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali devam ederken, saldırılar sonucu Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşları, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği tarafından tahsis edilen otobüs ile Türkiye'ye getiriliyor.

Tahliye otobüsünde bulunan Türk vatandaşlarından Burak Tanış yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 120 kişi, 2 gündür Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nde kalıyorduk. Devletimiz bize bugün 2 otobüs sağladı, biz de vatanımıza dönüyoruz. Şu an otobüslerde bebeğinden yaşlısına, iş insanından öğrencisine herkes var." ifadelerini kullandı.

3 kişi yardım istedi

Ülkenin Lviv kentinde mahsur kalan Türk vatandaşı Çağla Güntekin, Ece Üner ve Emine Şahin, kaydettikleri görüntüler aracılığıyla yetkililerden yardım istedi.

Görüntülerde, Ukrayna'ya iş için geldiklerini ve sağlık çalışanı olduklarını belirten Üner, Ukrayna vatandaşı olmadıkları için otellerde kalamadıklarını ifade etti. Ayrıca Güntekin, Ukrayna'ca bilmediklerini, tercümanlarının kaçtığını ve geceyi sokakta geçirmek mecburiyetinde kaldıklarını kaydetti. Mahsur kalanlardan Emine Şahin ise, dolandırıldıklarını belirterek, yetkililerin kendilerine yardım etmesini istedi.