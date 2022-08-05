Ukrayna'dan 3 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından 3 geminin Türkiye, İngiltere ve İrlanda’ya gitmek üzere hareket ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, mısır taşıyan Panama, Malta ve Türk bayraklı gemilerin Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı Navıstar isimli gemi Odessa Limanı'ndan hareket etti. Gemi İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetlenecek.

13 bin ton mısır taşıyan ikinci gemi Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan hareket etti. Malta bayraklı Rojen isimli geminin seyri de Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından takip ediliyor.

Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'nda bekleyen Polarnet isimli Türk bayraklı gemi de Karasu'ya gelmek üzere hareket etti. 12 bin ton mısır taşıyan gemi Karasu'ya varmadan önce İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Denetleme Timi tarafından denetime tabi tutulacak.

Bu arada Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'ndan tahıl almaya gitmek üzere İstanbul'un kuzeyindeki demir yerinde bulunan Barbados bandıralı Fulmar S isimli boş geminin de Müşterek Koordinasyon Merkezi timi tarafından denetimine başlandı.

Ukrayna’ya gidecek boş gemide denetimler başladı

Öte yandan Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, tahıl almak üzere Ukrayna'ya gidecek boş gemide denetim yapıyor.

22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'dan tahıl almak için yola çıkmak üzere dün Bandırma Limanı'ndan gelen Barbados bandralı "Fulmar S" isimli gemi, Kilyos açıklarına demirledi.

Geminin seyrini ve takibini yapan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli müşterek denetleme timi, "Cankuş" isimli servis botuyla Rumelifeneri Tahlisiye Bot İstasyonu'ndan hareket etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcisi ve Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen gemi denetim uzmanlarının rehberlik ettiği heyet, saat 06.45'te ulaştıkları gemide, anlaşma kapsamında mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda incelemelerde bulundu.

Gemi, müşterek kontroller sonucunda temsilcilerden onay alınmasının ardından Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na hareket edecek.