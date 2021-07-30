Ukrayna'dan dost eli: Zelenskiy, yangın söndürme uçaklarını gönderdi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'de yaşanan orman yangınları nedeniyle Türk halkının yanında olduklarını söylemiş, Türkiye'ye yangın söndürme uçağı göndereceğini dile getirmişti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kerim ÜLKER
İşte o 2 uçak ve pilotlar Türkiye'ye geldi. Duyuruyu dost ülke Ukrayna'nın Antalya konsolosluğu yaptı.
Yapılan açıklamada "Ukraynalı pilotlar ve uçaklar yangınları söndürmede Türkiye'ye yardımcı oluyorlar. İki ülke gerçek dost kara gün dostudur!" denildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, "Ukrayna halkı, bu zor zamanda dost Türkiye halkıyla birlikte duracak" demişti. Gelen 2 uçak Antonov 2 AN32 P tipi olarak ifade edildi.
Etiketler