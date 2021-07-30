Ukrayna'dan dost eli: Zelenskiy, yangın söndürme uçaklarını gönderdi

Kerim ÜLKER



İşte o 2 uçak ve pilotlar Türkiye'ye geldi. Duyuruyu dost ülke Ukrayna'nın Antalya konsolosluğu yaptı.

Yapılan açıklamada "Ukraynalı pilotlar ve uçaklar yangınları söndürmede Türkiye'ye yardımcı oluyorlar. İki ülke gerçek dost kara gün dostudur!" denildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, "Ukrayna halkı, bu zor zamanda dost Türkiye halkıyla birlikte duracak" demişti. Gelen 2 uçak Antonov 2 AN32 P tipi olarak ifade edildi.