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Ukrayna'dan gelen 'Polarnet' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan gelen 12 bin ton mısır yüklü, Türk bayraklı 'Polarnet' gemisi, İstanbul Boğazı'ndaki denetimin ardından Derince'ye hareket etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Türkiye, Rusya Federasyonu Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan Türkiye'ye gelmek üzere hareket eden Türk bayraklı "Polarnet" adlı gemi, dün İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde demirledi.

Müşterek Koordinasyon Merkezi görevlilerinin bugün yaklaşık 2 saat süren denetimlerin tamamlanmasının ardından heyet, gemiden ayrıldı. Gemi, Kocaeli'nin Derince Limanı'na gitmek üzere hareket etti.

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