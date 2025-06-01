Ukrayna’dan Rus hava üslerine saldırı: 40'tan fazla Rus uçağı vuruldu

Ukrayna’dan Rusya hava üslerine saldırı geldi. Ukrayna basınına konuşan bir kaynak, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU), Rusya’nın iç bölgelerindeki hava üslerindeki "40’tan fazla" Rus bombardıman uçağını vurduğu açıkladı.

SBU kaynakları, "Örümcek Ağı Harekatı"nın planlama ve hazırlık sürecinin yaklaşık bir buçuk yıl sürdüğünü, operasyonun Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından bizzat denetlendiğini bildirdi.

İHA'lar Rus topraklarına sızdı

Kaynaklara göre, harekâtın ilk aşamasında Ukrayna’ya ait FPV tipi insansız hava araçları (İHA), Rusya topraklarına sızdı. Bu aşamayı, mobil ahşap kabinlerin bölgeye intikali izledi. Dronlar, Rusya’ya girdiklerinde kamyonlara monte edilen bu kabinlerin çatılarının altına gizlendi.

Saldırı esnasında kabin çatılarının uzaktan kumanda ile açıldığı, dronların bu noktadan havalanarak çevredeki hava üslerine saldırı düzenlediği ifade edildi.

Saldırıya ilişkin, dronlardan birinin bir aracın çatısından havalandığını gösteren görüntüler kamuoyuna yansıdı. Ukrayna yönetimi, saldırı sonucu oluşan hasarın 2 milyar doları (yaklaşık 1,5 milyar sterlin) aştığını tahmin ediyor.

Büyük çaplı bir özel operasyon

SBU’ya bağlı bir kaynak, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, "Düşmanın stratejik bombardıman uçakları Rusya’da topluca yanıyor. Bu, SBU’nun özel bir operasyonunun sonucudur. Şu anda Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya Federasyonu’nun iç hatlarında düşman bombardıman uçaklarını imha etmeye yönelik büyük çaplı bir özel operasyon yürütüyor" dedi.

40’tan fazla uçak vuruldu

SBU’ya ait insansız hava araçlarının (İHA), Ukrayna şehirlerini bombalayan uçaklar üzerinde pratik yaptığını aktaran kaynak, "Şu anda A-50, Tu-95 ve Tu-22 M3 dahil olmak üzere 40’tan fazla uçağın vurulduğu biliniyor" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın İrkutsk Bölge Valisi Igor Kobzev, Sredny köyündeki bir askeri birliğe İHA saldırısı düzenlendiğini doğrularken, saldırıya yönelik ayrıntı vermedi.