Ukrayna'dan Rusya'nın kayıplarıyla ilgili açıklama

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 19 bin 600 asker, 157 uçak, 140 helikopter ve 732 tankını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-12 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 19 bin 600 asker öldürüldü, Ruslara ait 157 uçak, 140 helikopter, 732 tank, 1946 zırhlı araç, 349 top, 111 roketatar sistemi ve 63 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, 1406 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 124 insansız hava aracını da kaybetti.

Günlük 408 kayıp

Ukrayna'nın verdiği bilgilere göre, 48 gündür devam eden savaşta Rusya günlük ortalama 408 askerini yitirmiş oldu.

Batılı kaynakların geçen günlerde verdiği rakamlara göre, Rusya'nın toplam asker kaybı 7 bin civarındaydı.

Rusya ise, savaşın 30. gününe denk gelen 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, 1351 askerinin öldüğünü, Ukrayna'nın ise 14 binden fazla askerini yitirdiğini duyurmuştu.

Ukrayna da 24 Mart'ta Rusya'nın 15 bin 800 askerinin öldürüldüğünü açıklamıştı. Duyurulan rakamlar arasında uçurum söz konusuyken, Ukrayna kendi asker kayıplarıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Ukrayna dünkü açıklamada, Rus ordusundan 19 bin 500 asker öldürüldüğünü, Ruslara ait 154 uçak, 137 helikopter, 725 tank, 1923 zırhlı araç, 347 top, 111 roketatar sistemi ile 55 hava savunma sisteminin imha edildiğini açıklamıştı.