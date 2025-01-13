Ukrayna'dan TürkAkım'a doğal gaz sağlayan Krasnodar istasyonuna saldırı girişimi!

Rusya Savunma Bakanlığı, TürkAkım boru hattına doğal gaz sağlayan Krasnodar bölgesindeki kompresör istasyonuna Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını durdurmak için düzenlendiği tahmin edilen saldırının başarıyla engellendiği, Rus hava savunma sistemi sayesinde saldırıda kullanılan 9 Ukrayna İHA'sının da etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada, bir İHA enkazının istasyondaki gaz ölçüm istasyonunun bina ve ekipmanlarında küçük çaplı hasara yol açtığı fakat enkazın, gaz sevkiyatına herhangi bir zarar vermediği bildirildi..

Adı geçen istasyonun herhangi bir zarara uğramadığı, TürkAkım'a doğal gaz sevkiyatının normal şekilde devam ettiği kaydedildi.