Ukrayna’nın tahılını Türkiye ‘reexport’ edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid’de gerçekleşen ve ittifak açısından tarihi kararlar alınan üç günlük NATO Zirvesi’nde, savaş nedeniyle Ukrayna limanlarında sıkışıp kalan Ukrayna tahılının ihraç edilebilmesine yönelik planlar sunulduğunu belirterek “20 gemimiz bölgede. Tahılı ‘reexport’ (yeniden ihraç) yöntemiyle 3. ülkelere ulaştıracağız” diye konuştu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de kapanış konuşmasında değindiği en önemli konu Ukrayna tahılı oldu ve Türkiye’nin küresel gıda krizine yol açan bu sorunun çözümünde çok önemli bir rol oynadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya ile yapılan 3’lü mutabakata, ABD ile devam eden F-16 sorununa, Yunanistan’la yaşanan gerilimlere ve Rusya’yla devam etmesi planlananan ticari ilişkilere yönelik önemli açıklamalar yaptı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson da zirvenin kapanış gününde kritik açıklamalar yaptı.

20 GEMİMİZ BÖLGEDE

“Gerek sayın Putin’le, gerek sayın Zelensky’yle bu haftasonu veya önümüzdeki hafta başında, telefon diplomasimizi sürdürmeye gayret edeceğiz. Kendileriyle bu koridoru işletmeye çalışacağız. Bölgede 20 kadar gemimiz var. Bu gemilerle bu ürünlerin tahliyesini ve reexport aracılığıyla bunların 3. ülkelere ulaştırmasını sağlayacağız. Haftada bir veya on günde bir iki liderle de görüşmelerim oluyor, sonuç alacağımıza inanıyorum.”

BIDEN F-16’LAR İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPACAĞINI SÖYLEDİ

“Parlamentolar sıkıntılı süreçlerin yaşandığı yerlerdir. Sayın Başkan (Biden) elinden gelen adımları atacağını söyledi. Olay sadece Demokratlarla bitmiyor, Cumhuriyetçiler de var. Geniş bir ekibim Amerika’daydı, orada iki partiden yetkililerle de görüşmeler yaptılar. Heyetlerimizi gerekirse yine göndereceğiz ve Cumhuriyetçilerin de desteğini almamız halinde, inanıyorum ki, sayın Biden’ın bu konudaki destekleri ciddi bir destek sağlayacaktır.” Yunanistan’a kurulan ABD üslerini sorduğumuzda “Rusya için” deniyor, ama benim halkım bunları yutmuyor. Atina uluslararası anlaşmalara ters adımlar atıyor.

Makedonya 20 yılda üye oldu, sözler yerine getirilmezse bu iş yürümez

Zirvenin terörizm konulu oturumunda NATO üyelerinin liderlerine PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen saldırılardan görüntülere yer verilen bir video da izleten Erdoğan, zirvenin kapanışında yaptığı konuşmada "NATO’nun, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele kararlılığının ortaya konulması önemlidir. Ancak bu kararlılık kağıt üzerinde kalmamalıdır. Oyalamaya tahammülümüz yok. Yapıcı tavır sergiledik, aslolan sözlerin tutulması” diye konuştu. Bir gazetecinin sözlerin tutulmaması durumunda nasıl ilerleneceğine ilişkin soruya ise Erdoğan şöyle yanıt verdi: “Biz parlamentomuzdan bunu geçirmedikten sonra zaten bu iş yürümez. Önce İsveç ve Finlandiya üzerine düşenleri yerine getirmeleri lazım. Onların bu görevi yerine getirmeleri halinde biz de parlamentomuza göndeririz. Eğer yerine getirilmezse parlamentomuza göndermemiz söz konusu değil. Makedonya 11 + 9 = 20 yılda NATO’ya girdi. 3’lü muhtırayı “politik bir zafer” olarak nitelendiren Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın terörizmle mücadele ve savunma ambargoları konusunda ulusal düzenlemelerini değiştireceklerine işaret etti ve İsveç’in “73 teröristin iadesinin sözünü verdiğini” belirtti.

RUSYA’YLA İŞLERİMİZ VAR, BUNLARI KENARA KOYAMAYIZ

“Yüzde 40’ı aşkın doğalgazımızı Rusya’dan temin ediyoruz. Akkuyu Nükleer tesisimizi Rusya ile inşa ediyoruz. Biz bunları bir kenara koyamayız. Dolayısıyla süreci takip edeceğiz. Siyasetin kazankazan özelliğini göz önüne aldığınızda sorun olmaz.”

“Tahılın Ukrayna’dan çıkarılmasında Türkiye çok önemli bir rol oynuyor”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Zirvesi'nin kapanışında - "Tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan çıkarılmasında Türkiye çok önemli bir rol oynuyor" diye konuştu. Küresel boyutta gıda krizi yaşandığını, gıda fiyatlarının tarihi rekorlar kırdığını, Ukrayna'daki tahıl ürünlerinin deniz ve kara yoluyla çıkarılması için görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Stoltenberg, "Tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan çıkarılmasında Türkiye çok önemli bir rol oynuyor" dedi. “Rusya ve NATO arasında savaş olabileceğini biliyoruz” diyen Stoltenberg bunun yıkıcı ve çok daha kötü sonuçları olabileceğini de bildiklerini ifade etti. Şu anda sadece Ukrayna özelinde de olsa Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir kriz ve savaş olduğunu, bunun daha da kötüleşebileceğini söyleyen Stoltenberg "Son 10 yılın en büyük küresel kriziyle karşı karşıyayız. NATO olarak çatışmaları önlemeye, barışı garanti etmeye, çalışıyoruz. Hedef, caydırıcılık yoluyla savaşı engellemek." ifadesini kullandı.

“Türkiye’ye F-16’ları satmamız gerekiyor”

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi’nin kapanış konuşmasında ABD Kongresi’nden F-16’ların Türkiye’ye satışına onay çıkabileceğini söyledi. Bir gazetecinin F-16’lara ilişkin sorusunu yanıtlayan Biden, “Aralık’ta da söylemiştim onlara (Türkiye’ye) F-16’ları satmamız gerekiyor, filolarını modernleştirmemiz de gerekiyor. Biz onlara (Türkiye’ye) F-16’ları satmalıyız. Bu konuda fikrim değişmedi. Ama bunu yapabilmemiz için Kongre’den onay gerekiyor, ve Kongre’den buna onay alabileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

“Petrolde artışın da, gıda krizinin de sebebi Rusya”

Bir varilin fiyatı 200 dolara kadar çıkabileceğine dair iddialara ilişkin ise Biden, “Petrolü satmanıza izin vereceğiz ama istediğiniz fiyatları vermeyeceğiz dedik. Bu şekilde fiyatların düşeceğini düşünüyoruz. Eğer Kongre kabul ederse pompada büyük oranda fiyatı düşürebiliriz. Geçici olarak verginin kaldırılması etkili olur. Ama günün sonunda petrol fiyatlarının artmasının sebebi Rusya, Rusya, Rusya’dır. Gıda krizinin sebebi Rusya’dır. Ukrayna’nın tahılının ihracına izin vermeyen Rusya’dır. Eğer Rusya mantıksız davranmayı durdurursa savaş yarın bile bitebilir.

“Tüm Körfez ülkelerinden üretimi artırmalarını istedim”

“Suudi Arabistan ziyaretimde özel olarak tekrar petrol üretimini artırmaları gibi bir talebim olmayacak ama ben tüm Körfez ülkelerine petrol üretimini artırmaları çağrısı yapmıştım zaten. Ortadoğu ziyaretimizin ana amacı İsrail’in bölgeye entegrasyonunu güçlendirmek.”

ÇİN ENDİŞELİ:

Çin Dışişlerinden yapılan açıklamada NATO'nun Asya-Pasifik bölgesinde etkinliğini artırma girişiminden endişe duyulduğu vurgulandı ve "NATO, Avrupa güvenliğine halihazırda zarar verdi. Asya'yı ve dünyayı da istikrarsızlaştırmaya çalışmamalı" denildi

İNGİLTERE'DEN ÇAĞRI:

Başbakan Boris Johnson zirvenin son gününde NATO üyelerine “savunmanın payı artsın” çağrısı yaptı ve ülkesinin savunma harcamalarının 2030'a kadar GSYH’nin yüzde 2,5'ine ulaşacağını duyurdu.

ESTONYA TEDİRGİN:

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, zirvede Finlandiya ve İsveç'e yapılan NATO'ya katılım davetinden sonra Rusya'dan "bir sürpriz beklediklerini" söyledi ve Rusya'nın hibrit veya siber saldırılar başlatabileceğini ileri sürdü.