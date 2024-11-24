Ulaşıma kar engeli: Araçlar yolda kaldı, kazalar yaşandı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yurtta kar yağışı etkili oluyor. Yurdun batısı kara teslim olurken, lapa lapa yağan kar trafikte aksamalara neden oldu. Zincirsiz yola çıkan sürücüler, hazırlıksız yakalandı. Kış lastiği takmayan araçlar kazalara neden oldu, trafik aksadı.

Kar nedeniyle Anadolu Otoyolu ulaşıma kapandı. Otoyolun Bolu kesimindeki İstanbul yönünde sabaha karşı trafik kontrollü sağlanmaya başladı.

Otoyolun Cankurtaran mevkiinde, kar yağışı ve buzlanma yüzünden yaşanan hasarlı trafik kazaları, yolda kalan veya kayan araçlar nedeniyle ulaşım çift yönlü durmasının ardından ekiplerce çalışma başlatıldı.

Karayolları ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda yolun İstanbul yönü yeniden ulaşıma açıldı. İstanbul yönünde ulaşım kontrollü sağlandığı yolun Ankara istikametinde trafiğin normale dönmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yolda beklemek zorunda kalan sürücü ve vatandaşlara, Valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kızılay ve ilgili kuruluşlarca yakıt, kumanya, su ve battaniye dağıtımı yapıldığı kaydedildi.

Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapandı

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti otomobil, otobüs ve tırın karıştığı zincirleme kaza sonucu ulaşıma kapandı. Sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında İstanbul istikametinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyreden yolcu otobüsü, tünel çıkışında tırla çarpıştı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede bir otomobil duramayarak araçlara çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım kapandı. Otoyol Jandarma ve karayolları ekipleri yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler Abant Gişeleri'nden ve Bolu Dağı Tüneli girişinden D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor.

Düzce'de kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Kentte akşam saatlerinde başlayıp halen etkisini sürdüren kardan dolayı sürücüler, Kuzey Çevre Yolu, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda ilerlemekte güçlük çekti. Kalıcı Konutlar ile Konuralp bölgesindeki yolların yokuş kısımlarında, kış lastiği bulundurmayan ve zincir takmayan bazı araçlar kardan dolayı ilerleyemedi. Karayolları, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürüttü.

İstanbul'da uzun kuyruklar oluştu

İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan kardan dolayı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı yollarda araç kuyrukları oluştu. Kentte gece saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak, özellikle Anadolu Yakası'ndaki Kartal, Beykoz, Çekmeköy, Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe'nin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Başta Aydos Ormanı olmak üzere, yüksek kesimlerdeki bazı yollar ile park ve bahçeler karla kaplandı. Karla kaplanan bazı yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, araç kuyrukları oluştu.

Başkent kar yağışıyla beyaza büründü

Ankara'da da etkisini artıran kar yağışı sebebiyle kent beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezini etkisi altına alan ve bazı bölgelerden zaman zaman yoğunlaşan kar yağışıyla şehrin cazibe merkezi olan parklarda kartpostallık görüntüler oluşturdu. Başkenti kaplayan kardan dolayı Anıtkabir, Ulus Meydanı ve Sıhhiye çevresi ve Kuğulu Park da beyaza büründü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın kardan olumsuz etkilenmemesi için ana yollarda, ilçe belediye ekipleri de sokak ve caddelerde tuzlama ile kar küreme çalışması yaptı. Trafik polislerinin ana arterlerde önlem aldığı kentte bazı sürücüler kardan dolayı zor anlar yaşadı.