Ulaşımda yeni dönem! Bakan Uraloğlu tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Toplu ulaşım alanında atılacak yeni adımlara değinen Bakan, sürücülerin çalışma saati düzenlemesinden toplu taşımada kullanılacak yüz tanıma kamerasına, pek çok konuda açıklmada bulundu.

Yeni uygulamalar 2025 yılının ilk aylarında başlayacak

Uraloğlu, "Otobüslerle ilgili genel anlamda seyahat eden, güzergahları yolcuları vs... orada en kıymetli olan da takograflarınan takibi. Yaşanan bazı kazalar ve güvenlikle ilgili problemlerden dolayı taksi, dolmuş ve otobüslere kamerayı zorunlu hale getiriyoruz. Sürücü 8 saatten fazla araç kullanamaz diyoruz. Benim belgem kullandı sürem doldu, diğer belgeyi takıyoruz ama yine ben kullanıyorum. Bunun önüne geçmek için kamera koyup yüz tanımayla önüne geçeceğiz. Önümüzdeki yılın ilk aylarında yakında yapacağız" açıklamasıyla 2025 yılı toplu taşıma uygulamaları hakkında bilgi verdi.

"Yasakçı zihniyet içinde olmak istemiyoruz"

Uraloğlu'nun yaptığı açıklamalar arasında sosyal medyaya yönelik sözleri de dikkat çekti: "58 milyon Instagram'ın kullanıcısı var. Nüfusun 75 milyonu sosyal medya kullanıcısı, günlük 7 saat kullanımı var. Buralardan faydalanıyoruz ama hepimizin uyması gereken kurallar var. Toplumsal hassasiyetlerimiz var. Biz bunlara uyulmasını istiyoruz. Yasakçı zihniyet içinde olmak istemiyoruz. Kurallar çerçevesinde yönetmeye çalışıyoruz. Kurallara uymayanları biz yaptırımlarla karşı karşıya bırakacağız dedik ve bırakmaya başladık. İçerik çıkarmaya yönelik taleplerimiz karşılanmıyordu, şimdi üst seviyeden karşılanmaya başlandı. Bu düzenleme Google Türkiye değil de global tarafta yapıldı. Türkiye temsilcilerinin bize ilettikleri, bilgi sahibi olmadıkları, ikinci defa sorduk, onlardan dönüş bekliyoruz. Rekabet Kurumu'yla beraber. Orada gerçekten haksızlık olduğunu tespit ettiğimizde Rekabet Kurumu'yla adım atmamız söz konusu."