Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Otoyol ve köprüler satılmayacak
Uluslararası koridorlar hakkında açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin stratejik konumunun önemini vurguladı. Otoyol ve köprülerin satılmasının söz konusu olmadığını kaydeden Uraloğlu, “Satmak değil, bir süreliğine kiralamak gündemimizde” dedi.
Ferit PARLAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Köprü ve otoyollar satılacak” tartışmasına son noktayı koyarak, “Yollarda rutinde 10 yılda bir hafif, 20 yılda bir de ağır bakım yapmak gerekiyor. Gerek otoyollarda gerekse de bir kısım yollarda artık ağır bakım zamanı geldi. Bu, bütçemize ciddi maliyetler getiriyor, getirecek.
Kısıtlı bir süreliğine, ‘işletme hakkını verip, bu yapımları işletmeciye yükleyerek, bütçeye yük oluşturmasını engelleyebilir miyiz?’ diye düşündük. Artı, ‘Üzerine ne kadar bir para alabiliriz?’ diye bir çalışma yaptırıyoruz. Satmak değil, bir süreliğine kiralamak gündemimizde” dedi. Basın mensuplarıyla iftar programında bir araya gelen Uraloğlu, uluslararası koridorlar hakkında açıklamada bulunurken, Türkiye’nin stratejik konumunun önemini vurguladı.
Yavuz Sultan Selim 2028’de devralınacak…
Bakan Uraloğlu, “2028 yılında da Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü devralıyoruz. İşletmecinin ya da yapanın değil, orası devletin, vatandaşımızın malı. O’nun için de bir çalışma yapıyoruz. Belki bunu kamuoyunun görüşüne sunacağız. Kesin verilmiş bir karar yok. Biz malımızın değerini ortaya koyacağız. Ne harcayacağımızı biliyoruz. Oradan ne gelir elde edeceğimizi de öngörürsek buna göre bir karar vereceğiz. O dönem durumumuz iyi olursa, ücretsiz de yapabiliriz” şeklinde konuştu.
KÖİ projelerinde yapım kazancı 40 milyar dolar…
Bakan Uraloğlu, otoyol hizmet tesisleri de dikkate alındığında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 70 civarında KÖİ projesi olduğunu dile getirerek, “Projeleri yaptığımız zamanki fiyatlar yaklaşık 52 milyar dolar. Bugün yaparsak yaklaşık 92 milyar dolar. Yani bu projeleri zamanında yaparak 40 milyar dolarlık bir kazanç sağladık” açıklamasında bulundu.
Devralınacak projeler…
Bakan Uraloğlu ayrıca, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yollarını 2028, Kuzey Marmara Otoyolu’nun tamamını 2030, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’nu 2030, Çanakkale-Malkara Otoyolu ile 1915 Çanakkale Köprüsü’nü 2034, Ankara-Niğde Otoyolu ile İstanbul-İzmir Otoyolu’nu 2035 yıllarında devralacaklarını kaydetti. Uraloğlu, “Bunlar oradaki işletici, yapıcı firmalara verilmiş değil, yaptırılmış, işlettirilmiş, ondan sonra devralınacak. Dolayısıyla 2 sene sonra biz bu projelerin ilkinden başlamak üzere devralmış olacağız” dedi.
“Bölünmüş yolların ekonomiye katkısı 405 milyar lira…”
Bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin 49 kilometreye ulaştırdıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, “801 milyon saat zaman tasarrufu, 405 milyar lira toplam yıllık ekonomik fayda sağladığını hesaplıyoruz. 2 milyar 620 milyon litre akaryakıt tasarrufunu bu vesileyle sağlamış olduk” diye konuştu.
“Hürmüz’de 14 gemimiz bekliyor…”
Uraloğlu, Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk geminin geçtiğini belirterek, “15 gemimiz vardı; bir tanesini İran Limanı’nı kullandığı için müsaade alıp geçirdik” dedi. Çatışmaların başlamasından önce İran seferlerini zaten azalttıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, mevcut durumda İran, Irak, Ürdün, Lübnan ve Suriye’de uçuşların durdurulduğunu dile getirdi. Bakan Uraloğlu, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Bahreyn uçuşlarının ise günlük olarak iptal edildiğini belirterek “En rahat kullandığımız Riyad, Cidde, Medine ve Maskat havalimanları oldu.
Bu süreçte yine Nahçıvan’daki havalimanına yapılan dronlu saldırı sonucunda Azerbaycan’ın iki tane uçak Iğdır’a indi. Oradan da onları sağ salimen Nahçıvan’a göndermiş olduk” diye konuştu. Gerek Türk vatandaşlarının gerekse diğer ülke vatandaşlarının ülkeye dönebilmeleri için özellikle Umman’dan ek seferler koyduklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, “Muhatabım Bakan ile görüşerek ek seferler koyduk, o devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Doğrudan transit geçişler noktasında ve bazı uçuşların diğer ülkelere yönlendirildiğini dile getiren Uraloğlu, “Şu ana kadar çok şükür olağanı etkileyecek bir sonucun doğmasına müsaade etmedik Dışişleri ile koordineli olarak. Bizim İran’da iki tane uçağımız kaldı; bir tanesi Türk Hava Yolları, bir tanesi de Pegasus. Esasında 12 Gün Savaşı’nda 10 civarında uçağımız kalmıştı. Şimdi bu gerginlik artınca orada da süreci yönetmeye gayret ettik. Bir uçak da Irak’ta kalmış durumda. Personelleri sağ salim getirildi, herhangi bir problem yok.
İlk fırsatta inşallah uçakları da oralardan alıp olağan rutinine de dönmesini bekliyoruz” dedi. Uraloğlu ayrıca mevcut durumda uçuş iptalleri noktasında havayolu şirketlerinin farklı öngörüleri olduğunu dile getirerek, “Biz de Sivil Havacılık ve Dışişlerimizle beraber bu süreçleri organize ediyoruz. Karayolu ile İran üzerinden değil, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan üzerinden yönlendirdik trafiği. İlgili ülkelerle de koordine ettik” ifadelerini kullandı.
“7A için çalışma başladı”
Uraloğlu, TÜRKSAT 6A ve TÜRKSAT 7A uydularına ilişkin bilgiler de vererek, “TÜRKSAT 6A ile beraber aşağı yukarı 5,5 milyar insana ulaştık. 8 tane ülkeye de Türksat 6A’dan hizmet satıyoruz. 7A uydumuzu da kendimiz üreteceğiz ve onu da uzaya göndereceğiz” dedi. Türksat 6A’nın 25 yıllık bir ömrü olduğunu öngördüklerini dile getiren Uraloğlu, “7A yolunda çalışmalarımıza başladık. 7A uydumuzu da kendimiz üreteceğiz ve onu da uzaya göndereceğiz. Bizim mühendislerimizin ürettiği bir uydumuz olacak” açıklamasında bulundu.
“4 saatlik uçuşla 67 ülkeye gidilebilen bir merkezdeyiz”
“4 saatlik uçuşla 67 ülkeye gidilebilen bir merkezdeyiz diyen Uraloğlu, “Eğer Ümit Burnu’ndan dolaşırsanız 45 günde, Süveyş Kanalı’ndan geçerseniz 35 günde, Orta Koridor’dan geçtiğinizde demiryoluyla Çin’den Londra’ya 18 günde, Kalkınma Yolu’nu bitirdiğimizde 25 gün gibi bir sürede bu güzergâhlar tamamlanmış olacak” diye konuştu.
Orta Koridor’un hâlihazırda Türkiye’de işleyen bir hat olduğunu ve standartlarının yükseltilmesi için çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, “Tabii sadece koridor ülkemizden geçsin istemiyoruz, onu Üç Deniz’e de bağlayalım; yani Samsun’dan Mersin’e, İzmir’e ve bütün İstanbul’daki Marmara bölgesindeki limanlara da bağlayalım istiyoruz. Bir kısım bağladık, yapmamız gereken işler var” şeklinde konuştu.
Kars-Iğdır- Aralık-Dilucu hattı
Zengezur Koridoru hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “Kars’tan Iğdır, Dilucu, Nahçıvan’a kadar giden bir hat. Ülkemizdeki 224 kilometrelik bölümünün yapım çalışmalarına başladık. Mevcut Zengezur Koridoru’nda, henüz bir inşa faaliyeti yok ama Azerbaycan tarafında da önemli bir bölümü bitti. İnşallah bittiği zaman daha kestirme bir güzergâhtan biz Türk Dünyası’na ve Uzak Doğu’ya erişmiş olacağız” dedi. Uraloğlu, Zengezur koridoru kapsamında Nahçıvan’da 80 kilometrelik bir hat olduğunu; 15-20 kilometrelik yeni bir hat yapılacağını kaydederek “Eskisi tamir edilecek. Zengezur Koridoru’nun kendisi 43 kilometre civarında. Zengezur’a bu sene başlanırsa 5 yıl içinde Türkiye dâhil hepsi bitmiş olur” açıklamasında bulundu.
Kalkınma Yolu 10 yılda 55 milyar dolar kazandıracak…
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Kalkınma Yolu’nun ülkemiz ekonomisine 10 yıllık periyotta 55 milyar dolarlık bir katkısı olacağını öngörüyoruz. Üretim ve lojistik merkezlerinin ülkemizde kurulmasına sebep olacak; yine her yıl 69-70 bin insanımıza iş imkanı sağlamış olacak” dedi.
Sosyal medyada 15 yaş sınırı…
15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarını kullanmasına ilişkin düzenlemeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TBMM Başkanlığı’na sunduklarını da ifade eden Uraloğlu, sosyal medya platformlarının bağımlılık, psikolojik sorunlar, şiddet eğilimi, aile içi çatışma, sosyal ilişkilerde olumsuzluk ve çocukların zaman israfı gibi birçok probleme yol açabildiğini dile getirdi.
Uraloğlu, “15 yaş altındaki çocuklarımızın, gençlerimizin sosyal medya platformlarını kullanmasını istemiyoruz. Onlar daha çok dersleriyle hemhal olsunlar. Bu interneti kullanmama değildir, özellikle onu belirtmek isterim. Türkiye’de güvenli internet uygulamamızın da çok ciddi karşılığı olduğunu belirtmek isterim” dedi. Uraloğlu ayrıca, bir kamuoyu araştırma şirketine yaptırdıkları araştırmada söz konusu uygulamanın yüzde 80 civarında destek aldığını da bildirdi.
Çanakkale'ye 5G ile bağlandı
Bakan Uraloğlu, “Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi”nin açılışında yaptığı konuşmada, “1 Nisan’da ilk sinyalini alacağımız 5G hizmetlerini 2 yıl içinde ülkemizin her noktasına eriştirmeyi hedefliyoruz. 5G’ye geçişle mobil internet hızımız 10 kata yakın artacak, vatandaşlarımız daha hızlı, daha güvenilir ve daha kesintisiz bir haberleşme imkanına kavuşmuş olacak” dedi.
Uraloğlu, 5G yetkilendirme ihalesinde işletmecilere yıllara göre artan şekilde yerli ürün ve milli haberleşme ürünü kullanımı yükümlülüğü getirdiklerine dikkati çekerek şunları kaydetti: “Bu adımlarla 5G’yi milli teknolojimizin gücüyle hayata geçiriyoruz. Bu noktada bu merkezin katkısıyla sektörümüzün geleceğinin daha da parlak olacağına inanıyorum. 5G entegrasyonu, sürdürülebilirlik, yapay zekâ, bulut bilişim ve ihracat artışı gibi alanlarda yeni ufuklar açacaktır.” Alanda incelemede bulunan ve merkez ile ilgili kendisine sunum yapılan Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yönetim merkezine Türk Telekom’un 5G teknolojisiyle bağlanarak burada bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türk Telekom yetkilileriyle görüştü. Uraloğlu, 5G teknolojisi sayesinde görüntülü görüşmelerin gecikme yaşanmadan yapılabildiğini söyledi.