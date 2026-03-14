Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Otoyol ve köprüler satılmayacak

Ferit PARLAK

Ulaştırma ve Altyapı Ba­kanı Abdulkadir Uraloğ­lu, “Köprü ve otoyollar sa­tılacak” tartışmasına son nokta­yı koyarak, “Yollarda rutinde 10 yılda bir hafif, 20 yılda bir de ağır bakım yapmak gerekiyor. Gerek otoyollarda gerekse de bir kısım yollarda artık ağır bakım zamanı geldi. Bu, bütçemize ciddi mali­yetler getiriyor, getirecek.

Kısıt­lı bir süreliğine, ‘işletme hakkı­nı verip, bu yapımları işletmeciye yükleyerek, bütçeye yük oluştur­masını engelleyebilir miyiz?’ diye düşündük. Artı, ‘Üzerine ne kadar bir para alabiliriz?’ diye bir çalış­ma yaptırıyoruz. Satmak değil, bir süreliğine kiralamak gündemi­mizde” dedi. Basın mensuplarıyla iftar programında bir araya gelen Uraloğlu, uluslararası koridorlar hakkında açıklamada bulunur­ken, Türkiye’nin stratejik konu­munun önemini vurguladı.

Yavuz Sultan Selim 2028’de devralınacak…

Bakan Uraloğlu, “2028 yılın­da da Yavuz Sultan Selim Köp­rüsü’nü devralıyoruz. İşletme­cinin ya da yapanın değil, orası devletin, vatandaşımızın malı. O’nun için de bir çalışma yapı­yoruz. Belki bunu kamuoyunun görüşüne sunacağız. Kesin ve­rilmiş bir karar yok. Biz malımı­zın değerini ortaya koyacağız. Ne harcayacağımızı biliyoruz. Oradan ne gelir elde edeceğimi­zi de öngörürsek buna göre bir karar vereceğiz. O dönem duru­mumuz iyi olursa, ücretsiz de yapabiliriz” şeklinde konuştu.

KÖİ projelerinde yapım kazancı 40 milyar dolar…

Bakan Uraloğlu, otoyol hizmet tesisleri de dikkate alındığında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı­ğı’nın 70 civarında KÖİ projesi olduğunu dile getirerek, “Proje­leri yaptığımız zamanki fiyatlar yaklaşık 52 milyar dolar. Bugün yaparsak yaklaşık 92 milyar do­lar. Yani bu projeleri zamanın­da yaparak 40 milyar dolarlık bir kazanç sağladık” açıklamasında bulundu.

Devralınacak projeler…

Bakan Uraloğlu ayrıca, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlan­tı yollarını 2028, Kuzey Marmara Otoyolu’nun tamamını 2030, Me­nemen-Aliağa-Çandarlı Otoyo­lu’nu 2030, Çanakkale-Malkara Otoyolu ile 1915 Çanakkale Köp­rüsü’nü 2034, Ankara-Niğde Oto­yolu ile İstanbul-İzmir Otoyo­lu’nu 2035 yıllarında devralacak­larını kaydetti. Uraloğlu, “Bunlar oradaki işletici, yapıcı firmalara verilmiş değil, yaptırılmış, işlet­tirilmiş, ondan sonra devralına­cak. Dolayısıyla 2 sene sonra biz bu projelerin ilkinden başlamak üzere devralmış olacağız” dedi.

“Bölünmüş yolların ekonomiye katkısı 405 milyar lira…”

Bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin 49 kilometreye ulaştırdıkları­nı kaydeden Bakan Uraloğlu, “801 milyon saat zaman tasarrufu, 405 milyar lira toplam yıllık eko­nomik fayda sağladığını hesaplı­yoruz. 2 milyar 620 milyon litre akaryakıt tasarrufunu bu vesiley­le sağlamış olduk” diye konuştu.

“Hürmüz’de 14 gemimiz bekliyor…”

Uraloğlu, Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk geminin geçtiği­ni belirterek, “15 gemimiz vardı; bir tanesini İran Limanı’nı kul­landığı için müsaade alıp geçir­dik” dedi. Çatışmaların başlama­sından önce İran seferlerini zaten azalttıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, mevcut durumda İran, Irak, Ürdün, Lübnan ve Suriye’de uçuşların durdurulduğunu di­le getirdi. Bakan Uraloğlu, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ku­veyt ve Bahreyn uçuşlarının ise günlük olarak iptal edildiğini be­lirterek “En rahat kullandığımız Riyad, Cidde, Medine ve Maskat havalimanları oldu.

Bu süreç­te yine Nahçıvan’daki havalima­nına yapılan dronlu saldırı so­nucunda Azerbaycan’ın iki tane uçak Iğdır’a indi. Oradan da onları sağ salimen Nahçıvan’a gönder­miş olduk” diye konuştu. Gerek Türk vatandaşlarının gerekse di­ğer ülke vatandaşlarının ülkeye dönebilmeleri için özellikle Um­man’dan ek seferler koyduklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, “Mu­hatabım Bakan ile görüşerek ek seferler koyduk, o devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Doğrudan transit geçişler nok­tasında ve bazı uçuşların diğer ül­kelere yönlendirildiğini dile ge­tiren Uraloğlu, “Şu ana kadar çok şükür olağanı etkileyecek bir so­nucun doğmasına müsaade etme­dik Dışişleri ile koordineli olarak. Bizim İran’da iki tane uçağımız kaldı; bir tanesi Türk Hava Yolla­rı, bir tanesi de Pegasus. Esasın­da 12 Gün Savaşı’nda 10 civarın­da uçağımız kalmıştı. Şimdi bu gerginlik artınca orada da süreci yönetmeye gayret ettik. Bir uçak da Irak’ta kalmış durumda. Per­sonelleri sağ salim getirildi, her­hangi bir problem yok.

İlk fırsat­ta inşallah uçakları da oralardan alıp olağan rutinine de dönmesini bekliyoruz” dedi. Uraloğlu ayrı­ca mevcut durumda uçuş iptalle­ri noktasında havayolu şirketle­rinin farklı öngörüleri olduğunu dile getirerek, “Biz de Sivil Hava­cılık ve Dışişlerimizle beraber bu süreçleri organize ediyoruz. Ka­rayolu ile İran üzerinden değil, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakis­tan üzerinden yönlendirdik trafi­ği. İlgili ülkelerle de koordine et­tik” ifadelerini kullandı.

“7A için çalışma başladı”

Uraloğlu, TÜRKSAT 6A ve TÜRKSAT 7A uydularına ilişkin bilgiler de vererek, “TÜRKSAT 6A ile beraber aşağı yukarı 5,5 milyar insana ulaştık. 8 tane ülke­ye de Türksat 6A’dan hizmet satı­yoruz. 7A uydumuzu da kendimiz üreteceğiz ve onu da uzaya gönde­receğiz” dedi. Türksat 6A’nın 25 yıllık bir ömrü olduğunu öngör­düklerini dile getiren Uraloğlu, “7A yolunda çalışmalarımıza baş­ladık. 7A uydumuzu da kendimiz üreteceğiz ve onu da uzaya gönde­receğiz. Bizim mühendislerimi­zin ürettiği bir uydumuz olacak” açıklamasında bulundu.

“4 saatlik uçuşla 67 ülkeye gidilebilen bir merkezdeyiz”

“4 saatlik uçuşla 67 ülkeye gi­dilebilen bir merkezdeyiz diyen Uraloğlu, “Eğer Ümit Burnu’ndan dolaşırsanız 45 günde, Süveyş Kanalı’ndan geçerseniz 35 gün­de, Orta Koridor’dan geçtiğinizde demiryoluyla Çin’den Londra’ya 18 günde, Kalkınma Yolu’nu bi­tirdiğimizde 25 gün gibi bir süre­de bu güzergâhlar tamamlanmış olacak” diye konuştu.

Orta Kori­dor’un hâlihazırda Türkiye’de iş­leyen bir hat olduğunu ve stan­dartlarının yükseltilmesi için ça­lışmalara devam ettiklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, “Tabii sadece koridor ülkemizden geç­sin istemiyoruz, onu Üç Deniz’e de bağlayalım; yani Samsun’dan Mersin’e, İzmir’e ve bütün İstan­bul’daki Marmara bölgesindeki limanlara da bağlayalım istiyo­ruz. Bir kısım bağladık, yapma­mız gereken işler var” şeklinde konuştu.

Kars-Iğdır- Aralık-Dilucu hattı

Zengezur Koridoru hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “Kars’tan Iğdır, Dilucu, Nahçıvan’a kadar giden bir hat. Ülkemizdeki 224 kilometrelik bölümünün yapım çalışmalarına başladık. Mevcut Zengezur Koridoru’nda, henüz bir inşa faaliyeti yok ama Azerbaycan tarafında da önemli bir bölümü bitti. İnşallah bittiği zaman daha kestirme bir güzergâhtan biz Türk Dünyası’na ve Uzak Doğu’ya erişmiş olacağız” dedi. Uraloğlu, Zengezur koridoru kapsamında Nahçıvan’da 80 kilometrelik bir hat olduğunu; 15-20 kilometrelik yeni bir hat yapılacağını kaydederek “Eskisi tamir edilecek. Zengezur Koridoru’nun kendisi 43 kilometre civarında. Zengezur’a bu sene başlanırsa 5 yıl içinde Türkiye dâhil hepsi bitmiş olur” açıklamasında bulundu.

Kalkınma Yolu 10 yılda 55 milyar dolar kazandıracak…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Kalkınma Yolu’nun ülkemiz ekonomisine 10 yıllık periyotta 55 milyar dolarlık bir katkısı olacağını öngörüyoruz. Üretim ve lojistik merkezlerinin ülkemizde kurulmasına sebep olacak; yine her yıl 69-70 bin insanımıza iş imkanı sağlamış olacak” dedi.

Sosyal medyada 15 yaş sınırı…

15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarını kullanmasına ilişkin düzenlemeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TBMM Başkanlığı’na sunduklarını da ifade eden Uraloğlu, sosyal medya platformlarının bağımlılık, psikolojik sorunlar, şiddet eğilimi, aile içi çatışma, sosyal ilişkilerde olumsuzluk ve çocukların zaman israfı gibi birçok probleme yol açabildiğini dile getirdi.

Uraloğlu, “15 yaş altındaki çocuklarımızın, gençlerimizin sosyal medya platformlarını kullanmasını istemiyoruz. Onlar daha çok dersleriyle hemhal olsunlar. Bu interneti kullanmama değildir, özellikle onu belirtmek isterim. Türkiye’de güvenli internet uygulamamızın da çok ciddi karşılığı olduğunu belirtmek isterim” dedi. Uraloğlu ayrıca, bir kamuoyu araştırma şirketine yaptırdıkları araştırmada söz konusu uygulamanın yüzde 80 civarında destek aldığını da bildirdi.

Çanakkale'ye 5G ile bağlandı

Bakan Uraloğlu, “Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi”nin açılışında yaptığı konuşmada, “1 Nisan’da ilk sinyalini alacağımız 5G hizmetlerini 2 yıl içinde ülkemizin her noktasına eriştirmeyi hedefliyoruz. 5G’ye geçişle mobil internet hızımız 10 kata yakın artacak, vatandaşlarımız daha hızlı, daha güvenilir ve daha kesintisiz bir haberleşme imkanına kavuşmuş olacak” dedi.

Uraloğlu, 5G yetkilendirme ihalesinde işletmecilere yıllara göre artan şekilde yerli ürün ve milli haberleşme ürünü kullanımı yükümlülüğü getirdiklerine dikkati çekerek şunları kaydetti: “Bu adımlarla 5G’yi milli teknolojimizin gücüyle hayata geçiriyoruz. Bu noktada bu merkezin katkısıyla sektörümüzün geleceğinin daha da parlak olacağına inanıyorum. 5G entegrasyonu, sürdürülebilirlik, yapay zekâ, bulut bilişim ve ihracat artışı gibi alanlarda yeni ufuklar açacaktır.” Alanda incelemede bulunan ve merkez ile ilgili kendisine sunum yapılan Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yönetim merkezine Türk Telekom’un 5G teknolojisiyle bağlanarak burada bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türk Telekom yetkilileriyle görüştü. Uraloğlu, 5G teknolojisi sayesinde görüntülü görüşmelerin gecikme yaşanmadan yapılabildiğini söyledi.