Ulaştırma Bakanı açıkladı: Yolcu haklarında yeni dönem... Dijitalleşme başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün, yolcuların tüm talep ve şikayetlerini çevrim içi yapabilecekleri yeni bir sistemi devreye aldığını açıkladı.

Konuya yönelik yazılı açıklamasında Uraloğlu, "Kurumsal Dönüşüm Merkezi- Kurumsal Kaynak Planlama" sistemine entegre edilen "Yolcu Hakları Modülü" ile vatandaşların şikayet ve taleplerinin tek noktadan ve tamamen dijital bir şekilde yönetilmesini sağlayacaklarını vurguladı ve "Yolcular artık taleplerini önce işletmeye, sonra idareye iletmek zorunda kalmayacak, süreci tek tıkla başlatabilecek" bilgisini verdi.

"Fiziki evrak ve e-posta devri kapandı"

Uraloğlu, KDM-ERP sistemi üzerinden yapılacak başvuruların öncelikle hava yolu şirketi tarafından değerlendirileceğini, yolcu ve hava yolu şirketinin anlaşamadığı durumlarda ise sürece doğrudan SHGM'nin dahil olacağını aktardı ve ekledi: "Fiziki evrak ve e-posta devri kapandı. Yolcular tüm talep ve şikayetlerini sadece KDM-ERP sistemi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirecek." değerlendirmesinde bulundu.

SHGM'ye ulaşan yolcu başvuru sayısının geçen yıl 18 bin civarında olduğunu aktaran Uraloğlu, yeni sistemle bu sayının 1 milyona kadar çıkmasını beklediklerini kaydetti.