Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Hava ulaştırması anlaşması olan ülke sayımız 2024 yılında 175'e ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Günü'nde, sektörün dününü, bugününü ve geleceğini değerlendirdi. "2003'te 26 noktaya uçulurken iç hat uçuş noktalarını son 22 yılda yüzde 123 artırarak, 2024'te 58 noktaya ulaştırdık. Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane olmak üzere iki havalimanımızın da yapımına devam ediyoruz" diyen Bakan, Türkiye'nin 2025 yılı sivil havacılık hedefinin mevcut yurt içi uçuş frekans sayısını yüzde 10 oranında artırmak olduğunu belirtti.

Santiago seferleri 18 Aralık'ta başlıyor

Şili'nin başkenti Santiago'ya 18 Aralık 2024 itibarıyla THY seferlerinin yapılmaya başlanacağı müjdesini veren Uraloğlu, "THY ile İstanbul-Sao Paolo-Santiago hattında haftalık 4 frekans olarak seferlere başlamayı planlıyoruz" dedi. Uraloğlu, Türkiye'de yolcu ve çevre dostu 50 havalimanının Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) Programı kapsamında sertifika almaya hak kazandığını da anlattı.

Yerli yazılımlarla dışa bağımlılık sona erdi

Yerli ve milli olarak geliştirilen hava trafik görüntüleme yazılımı İnteraktif Radar Analiz ve Data Ekranı'nın (İRADE) ülke havalimanlarında hizmet vermeye başladığını bildiren Uraloğlu, "İstanbul Atatürk ve Çukurova havalimanlarında İRADE yazılımını kullanıma aldık, ilerleyen günlerde de Dalaman Havalimanı'nda kullanmaya başlayacağız. Bu yeni yazılım DHMİ bünyesinde çalışan hava trafik emniyeti elektronik personeli ve hava trafik kontrolörlerinin teknik bilgi, tecrübe ve bilgilerinden faydalanarak geliştirildi. İRADE, günlük yaklaşık 5 bin hava aracı tarafından kullanılan Türk hava sahasında hava trafik kontrol hizmetleri için vazgeçilmez bir araç. İRADE ile farklı kaynaklardan elde edilen kritik bilgileri tek ekranda toplayıp kullanıcıya sunan bir sistem kurmuş olduk. Yazılımımız sayesinde dışa bağımlılıktan kurtularak yerli teknoloji ürünlerinin önünü açtık" dedi.

İHA VE SİHA'lar...

İHA ve SİHA üretiminin Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Uraloğlu, güncel İHA verilerine yönelik açıklamada bulundu: "Kasım sonu itibarıyla İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı 1,6 milyona yaklaştı. İHA sayısı ise 80 bin 26. Dünyada İHA konusunda geliştirilen modelle operasyon ve seyrüsefer altyapısı anlamında lider ülke olmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor."

2024 Kasım sonu toplam yolcu sayısı: 214 milyon 232 bin

Hava yolu işletmelerinin Kasım sonu itibarıyla 214 milyon 232 bini aşkın yolcu ağırladığını bildiren Uraloğlu, "Kasım sonu itibarıyla sadece yolcu taşımacılığı yapan 8, sadece kargo taşımacılığı yapan 3 ve hem yolcu hem kargo taşımacılığı yapan 2 hava yolu işletmesi bulunmaktadır. Bu hava yolu işletmelerinde toplam 725 uçak bulunmakta olup, bahse konu uçakların 687'si (142 bin 147 koltuk kapasitesiyle) yolcu uçağı olarak, 38'i (2 milyon 707 bin 875 kilogram kargo kapasitesiyle) kargo uçağı olarak kullanılmaktadır" dedi.