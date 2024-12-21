Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: PTT 11 ayda 399 milyon gönderiyi ulaştırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT’nin 2024 yılı ilk 11 ayında ulaştırdığı posta ve kargo gönderilerinin toplamda 399 milyon olduğunu duyurdu.

Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan PTT, 184 yıllık geçmişi ve güçlü altyapısıyla her geçen yıl iş hacmini artırarak büyümeye devam ediyor. Uraloğlu, PTT’nin sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de başarıyla faaliyet gösterdiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye genelindeki gönderi dağılımını da paylaştı. “İstanbul, 52,9’luk oranla en yüksek gönderi hacmine sahip şehir olarak birinci sırada yer aldı. Ardından yüzde 16,2 ile Ankara ve yüzde 2,4 ile İzmir sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada bulunuyor” diye belirtti.

Uraloğlu ayrıca, PTT'nin çevre dostu teknolojilere verdiği önemi vurguladı. Elektrikli scooterlar ile yapılan gönderilerde önemli bir başarıya imza atıldığını söyleyen Bakan, “PTT, elektrikli skuterlerle bugüne kadar 51 milyon gönderiyi sahibine ulaştırdı. Bu sayede 185 bin litre fosil yakıt tasarrufu sağlandı" dedi.

PTT’nin çevre dostu hareketlilik araçlarının sayısı şu an 750’ye ulaşmış durumda ve bu filonun daha da büyütülmesi hedefleniyor.

Bakan Uraloğlu, PTT’nin 40 bine yakın çalışanı ve 9 bin 452 araçlık filosuyla posta ve kargo hizmetlerini güvenli ve hızlı bir şekilde yerine getirdiğini söyledi. PTT’nin yalnızca Türkiye’nin değil, dünya çapında da adından söz ettirdiğini ve bu gücü artırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.