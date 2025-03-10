Ulaştırma Bakanı Uraloğlu yolcu sayısı 17 milyonu aşan metro hattını açıkladı

İstanbul'da yaşayanların en çok tercih ettiği toplu taşıma alternatiflerinden biri de metro. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı ulaşım süresini 13,5 dakikaya, Kayaşehir-Bakırköy İDO ulaşım süresini 39 dakikaya indiren metro hattı hakkında açıklamada bulundu.

Uraloğlu, 8,4 kilometre uzunluğundaki ve 7 istasyona sahip metro hattına yönelik açıklamasında, "İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendiren Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı, açıldığı günden bu yana 17,1 milyon yolcuya hizmet verdi" ifadesini kullandı.

Kesintisiz ulaşım

Bakırköy Sahil, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe ve Molla Gürani istasyonları ile Kayaşehir'den yola çıkan yolcuların, Bakırköy'e kadar tek trenle seyahat edebildiğinin altını çizen Uraloğlu, hat ile Kirazlı İstasyonunda, Kayaşehir-Kirazlı Metrosu'na ve Yenikapı-Bağcılar-Kirazlı Metrosu'na bağlanıldığını belirtti.

Uraloğlu, İncirli İstasyonunda da metrobüs hattına ve Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosuna bağlandığına değinerek, Özgürlük Meydanı İstasyonunda, Marmaray, Yüksek Hızlı Tren Hattı'na, Bakırköy Sahil İstasyonunda ise İstanbul deniz otobüsü ile entegre olarak kesintisiz ulaşım sağlandığını aktardı.