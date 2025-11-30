Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı! KAIROS gemisindeki yangın söndürüldü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz açıklarında patlama ve yangın ihbarı alınan KAIROS isimli gemideki alevlerin tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Geminin karaya çekilmesine yönelik sürecin şirketle yürütülen görüşmeler doğrultusunda devam ettiği belirtildi.
Türkeli Limanı'na yanaştırılacak
Açıklamada ayrıca, VIRAT isimli gemiye yönelik çeki operasyonunun sürdüğü belirtildi. Söz konusu geminin yarın öğle saatlerinde Türkeli Limanı'na yanaştırılmasının planlandığı ifade edildi.