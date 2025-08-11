Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Sındırgı depreminde otoyol ve köprülerde hasar yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 6,1’lik deprem sonrası otoyol ve köprülerde sorun olmadığını, karayolları ekiplerinin gerekli kontrolleri yaptığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin saha kontrollerini tamamladığı, gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

İletişim altyapısında kesinti yaşanmadı

Açıklamaya göre, üç mobil işletmecinin şebeke ve servislerinde genel olarak kesinti yaşanmadı, mobil kapsama alanında olumsuzluk tespit edilmedi. Deprem prosedürleri kapsamında vatandaşların hatlarına ücretsiz internet, SMS ve konuşma paketleri tanımlandı.

Bölgeye üç mobil operatör tarafından toplam 16 adet mobil baz istasyonu gönderildi. Bakanlık, afet anlarında internet tabanlı uygulamaların kullanılmasının önemine dikkat çekti. Açıklamada, “Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.