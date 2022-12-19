Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na 44 işçi, KGM'ye 7 müfettiş yardımcısı alınacak
İŞKUR iş ilanları arasına bir yenisi daha eklendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 44 personel alacağını duyurdu. Daimi işçi statüsünde alınacak kişilerin başvurularının İŞKUR üzerinden alınacağı duyuruldu. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Teftiş Kurulu Başkanlığı'na ise 7 müfettiş yardımcısı alınacak. İşte ilanların detayları...
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 44 daimi işçi alımına ilişkin başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden ya da İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılacak. İŞKUR ilanında son başvuru tarihi 23 Aralık olarak belirtildi.
KPSS puanı ile belirlenecek
Nihai listelerin ulaşmasını takiben sözlü sınav, mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.
Adayların atamaya esas başarı puanı, sözlü sınav ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan ortalaması alınarak belirlenecek.
Müfettiş yardımcısı başvuruları e-Devlet ve Kariyer Kapısı'ndan yapılacak
KGM de 7 müfettiş yardımcısı alacak. Başvurular, e-Devlet üzerinden veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinden yapılacak. Müracaatlar, 21 Aralık'ta başlayıp 12 Ocak 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
Sınava girmeye hak kazanan adaylar, KGM'nin internet adresinden ilan edilecek. Giriş sınavı 14-15-16 Şubat 2023'te 10.00-16.00 saatlerinde KGM'de yapılacak.
Sözlü sınavda başarılı olan asıl ve yedek adayların listesi kurumun internet (www.kgm.gov.tr) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerinden duyurulacak.
Alım, KPSS ve sözlü sınav dikkate alınarak gerçekleştirilecek.