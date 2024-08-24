Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yeni ECM sertifikası düzenlenmesi

Demir yolu araçlarına ilişkin bakımdan sorumlu kuruluş (ECM) ve bakım fonksiyonu sertifikası düzenlenmesine dair usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, bakımından sorumlu kuruluş veya bakım fonksiyonu sertifikası düzenlenmeden önce tüm inceleme ve denetim çalışmalarının sertifika düzenlenmesine uygun sonuçla tamamlanmasının ardından sertifika taslağı, Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün onayına sunulacak ve onay verilen sertifikalar düzenlenecek.

Uygunsuzluk söz konusu olduğunda sertifika iptal edilebilecek

ECM sertifikasyon kuruluşları, sertifika düzenledikleri kuruluşların faaliyetlerinin ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata uygun yürütülmediğini tespit etmesi halinde, uygunsuzluğun demir yolu emniyetine etkisi ölçüsünde derhal düzenledikleri sertifikanın tespit edilen uygunsuzluğa konu kapsamını kısmen veya sertifikayı tamamen askıya alacak ya da iptal edecek.

Her türlü faaliyet denetime açık olacak

Kuruluşlar, söz konusu uygunsuzluğa konu faaliyetler kapsamında hizmet verilmiş olan demir yolu araçlarının bilgilerini söz konusu müdürlüğe bildirecek. Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü tebliğle birlikte ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat doğrultusunda yürütülen her türlü faaliyeti denetleyecek.