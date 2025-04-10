Ülke genelinde kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar eksi değerlere düşecek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, hafta sonu boyunca Türkiye'nin soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini belirtti. Açıklamalarda bulunan Yavuz, cuma, cumartesi ve pazar günleri ülke genelinde sıcaklıkların düşeceğini ve birçok bölgede kar yağışı ile don olaylarının görüleceğini söyledi.

Kar yağışı etkisini artırıyor

Yavuz, özellikle Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında bu gece saatlerinden itibaren kar yağışının beklendiğini belirtti. Yağışların gün içinde doğuya doğru ilerleyeceğini ifade eden Yavuz, “Batı Karadeniz’in iç bölgelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Vatandaşlarımız dikkatli ve tedbirli olmalı” dedi.

Kuvvetli poyraz da etkili olacak

Batı Karadeniz ve İç Anadolu’da kuvvetli poyrazın etkili olacağını vurgulayan Yavuz, rüzgarın hissedilen sıcaklıkları daha da düşüreceğini belirtti.

Zirai don riski için uyarı

Yavuz, özellikle çiftçileri zirai don konusunda uyardı. Nisan ayının tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bir dönem olduğunu hatırlatan Yavuz, “Ağaçlar çiçek açmış durumda. 2-3 derecelik sıcaklıklar dahi bitkilere zarar verebilir. Çiftçilerimizin dikkatli olması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Ankara’da kar bekleniyor

Başkent Ankara’da cuma sabahı kar yağışının başlayacağını söyleyen Yavuz, öğle saatlerine kadar karın aralıklarla süreceğini kaydetti. Şehir merkezinde 3-5 santimetre, yüksek kesimlerde ise 10-15 santimetreye kadar kar örtüsü oluşabileceği belirtildi. Cuma gecesi sıcaklıkların -5 dereceye kadar düşmesi, cumartesi gündüz ise 5 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Pazar günü Ankara’da hafif kar ihtimali bulunduğunu belirten Yavuz, pazartesiden itibaren ise yağış beklenmediğini sözlerine ekledi.