Ülke genelindeki camilerde sela okundu

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen programlar çerçevesinde, darbe girişimi sırasında okunan selalar, saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerdeki yaklaşık 90 bin camide aynı anda yeniden okundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Kocatepe Camisi'nde sela verdi.

Cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulurken, tüm camilerde "sabah namazı" buluşmaları düzenlendi.