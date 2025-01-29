Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 15. Göç Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Yerlikaya, 9 Aralık'tan beri 81 bin 576 Suriyelinin gönüllü bir şekilde ülkesine döndüğünü açıkladı.

Ali Yerlikaya'nın açıklamasından satır başları şöyle:

* Ülkemizde toplam 4 milyon 121 bin 663 yasal kalan yabancı bulunuyor. Bunların 2 milyon 865 bini Suriyeliler, 1 milyon 66 bini izni olan yabancılar ve 190 bin uluslararası koruma altındaki yabancılar oluşturuyor.

* İçişleri Bakanlığı olarak göçün her bir boyutunu bütüncül ve stratejik bir bakış açısıyla yönetiyoruz.

* Gönül rahatlığıyla ifade edebiliriz ki, Türkiye göç yönetiminde Dünyaya model bir ülkedir.

* 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı, yarattığı büyük acıların yanı sıra göç yönetiminde büyük bir sınavdı. Ülkemize sığınan milyonlarca Suriyeli kardeşimize kucak açtık.

* Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler hız kazandı.

* 9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde ülkesine döndü.

* 2017 yılından bu yana ise 821 bin 579 Suriyeli kardeşimiz vatanlarına gönüllü olarak geri dönüş yaptı. Geri dönüşlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi, sürecin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için gerekli destekleri sağlamayı sürdürüyoruz.

* 2024 yılında 142 bin 536 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

* Göçmen kaçakçılığına yönelik 7 bin 871 bin operasyonda 5 bin 164 şahıs tutuklandı.