Ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 885 bin 642 oldu

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesi ile Türkie'de geçiçi koruma statüsündeki Suriyeliler ülkelerine dönmeye başlarken, son 8 yılda geri dönenlerin sayısı 873 bin oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'den geri dönen Suriyelilerin sayısını şu ifadelerle aktardı:

"Göç İdaresi Başkanlığımızın verilerine göre; Suriyelilerden gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapanların aayısı:

- 9 Aralık 2024-16 Mart 2025 arası: 145 bin 639

- ⁠2017-2025 arası toplam: 885 bin 642’dir.

İlk aşamada sınır ötesi harekatlar ile oluşturduğumuz güvenli bölgelere geri dönüşler yaşandı. Ardından, diktatör rejimin devrilmesi ile geriye dönüşler hızlandı.

Yeniden yapılanma sürecinde olan Suriye’de güvenlik şartları, temel hizmetler ve ekonomik ortam iyileştikçe bu sayıların daha hızlı artması beklenmektedir."