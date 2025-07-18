Uludağ Elektrik’ten sıcak günlerde can dostlara destek

Uludağ Elektrik, yaz aylarında artan sıcaklıkların sokak hayvanları üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, “Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle” projesi kapsamında beslenme ve su desteği sağlıyor.

Şirket, hizmet verdiği Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde 100’e yakın işlem merkezinin önüne su ve mama kapları yerleştirdi.

Farkındalık yaratılması hedefleniyor

Şirket 2018 yılında başlatılan bu proje ile kedi, köpek ve kuşların sıcak yaz günlerinde temel ihtiyaçlarını karşılaması amaçlanıyor. Faaliyet bölgesinde yaşayan vatandaşları da sokak hayvanlarına yardım etmeye teşvik eden Uludağ Elektrik, bu uygulama ile yerel düzeyde farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Enerji temin hizmetinin yanı sıra sosyal sorumluluk faaliyetlerine de önem verdiklerini belirten şirket, yaz aylarında sokak hayvanlarına yönelik desteklerini de sürdürüyor.