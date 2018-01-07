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Uludağ'da 5 kişi mahsur kaldı

Uludağ'da yürüyüş yaparken Bakacak bölgesinde mahsur kalan 5 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Uludağ'da 5 kişi mahsur kaldı
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Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yürüyüş yaparken mahsur kalan 5 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, oteller bölgesinden yürümeye başlayan 5 kişilik grup, Bakacak bölgesindeki bir şelaleden aşağı indikten sonra bulundukları alanda mahsur kaldı.

Gruptakilerin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, 5 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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