Uludağ’da geri sayım: Oteller için son 83 gün

Kış turizminin önde gelen merkezlerinden Uludağ, yaklaşan sezon öncesi büyük bir hareketlilik yaşıyor.

Cumhurbaşkanlığı yönetmeliğine göre, 31 Aralık 2025’e kadar yangın yönetmeliğine uygun hale gelmeyen otellerin ruhsatları iptal edilecek.

Bu kapsamda, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce faaliyet izni durdurulan 16 tesisten 10’u, mahkemeye başvurarak yürütmeyi durdurma kararı almıştı.

Şimdi gözler, eksiklerini tamamlayarak yeniden faaliyet izni alacak otellere çevrildi.

Faciaların ardından sıkı denetimler

21 Ocak’ta Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 36’sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Yalnızca üç ay sonra, 27 Mart 2025’te Uludağ Kervansaray Otel’de yaşanan yangında kayak hocası Yahya Usta, eşi Fikriye Usta ve oğulları Berkin Usta yaşamını yitirmişti.

Bu iki trajik olay, Türkiye genelinde otel ve yurtlarda güvenlik denetimlerinin artırılmasına yol açtı.

Denetimler sonucunda Uludağ’da faaliyet gösteren Ağaoğlu, Bof, Karinna, Kaya ve Grand Yazıcı gibi otellerin de aralarında bulunduğu birçok tesisin çalışma ruhsatı iptal edildi.

Yönetmelikle yeni süre tanındı

1 Temmuz 2025’te yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı yönetmeliği, otel ve benzeri işletmelere eksiklerini tamamlamaları için 31 Aralık 2025’e kadar süre tanıdı.

Bu kararla birlikte, yürütülmekte olan cezai işlemler geçici olarak askıya alındı.

Ancak süre dolmadan yükümlülüklerini yerine getiremeyen tesisler, yeni yılda faaliyet iznini tamamen kaybedecek.

Yangın güvenliği uzmanlarından uyarı

Yangın Güvenliği ve Yapı Denetimi Uzmanları, Uludağ’daki otellerin hızla çalışmalarına başlamasının olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Uzmanlar, “Bu süreçte sadece fiziki eksikliklerin değil, personel eğitimi, acil durum senaryoları ve yangın tatbikatlarının da tamamlanması gerekiyor” dedi.

Açıklamada, “Yangın yönetmeliğine uygunluk sadece ruhsat almak için değil, can güvenliği için zorunluluktur. 31 Aralık 2025 tarihi, insan hayatını korumaya yönelik kritik bir eşiği temsil ediyor” ifadeleri yer aldı.

Oteller bölgesi şantiye alanına döndü

Birinci ve İkinci Oteller Bölgesi’nde inşaat ve tadilat çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

Pek çok tesis, yangın algılama sistemlerinden acil çıkış planlarına kadar eksiklerini tamamlamaya çalışıyor.

Yetkililer, bu sürecin sonunda eksiklerini tamamlayan işletmelerin daha güvenli ve sürdürülebilir turizm hizmeti sunacağını vurguluyor.