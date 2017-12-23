Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu
Kar kalınlığının 64 santimetre ölçüldüğü Uludağ'da hafta sonunu değerlendirmek isteyenler, pistleri doldurdu ve karın tadını çıkardı.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, ''oteller bölgesi''nde kar kalınlığı 64 santimetre ölçüldü.
Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 10 derece, en yüksek sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, yoğun sisin yanı sıra kar yağışı sürüyor.
Hafta sonunu değerlendirmek isteyen günübirlikçiler ve tatilciler, "oteller bölgesi"nde yoğunluk oluşturdu. Pistleri dolduran tatilciler, karın tadını çıkardı.
Kaynak: AA