Uludağ'da kar kalınlığı bir metreyi aştı
Uludağ'da oteller bölgesindeki kar kalınlığı, 103 santimetre olarak ölçüldü.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı bir metreyi aştı.
Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 103 santimetreye ulaştı.
Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 2 derece olduğu Uludağ'da, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Öte yandan, Uludağ'ı tercih eden yerli ve yabancı tatilciler, kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynayarak karın tadını çıkarıyor.
Kaynak: AA