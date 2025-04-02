Uludağ'da otel yangını faciasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Uludağ'daki 27 Mart'ta Uludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde bulunan Kervansaray Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Milli kayakçı Berkin Usta'nın annesi, kayak öğretmeni Yahya Usta'nın eşi Fikriye Usta da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

6 gün yaşam mücadelesi verdi

27 Mart Perşembe günü sabaha karşı Uludağ Birinci Oteller Bölgesinde bulunan Kervansaray Otel'de çıkan yangında Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta (57), eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25), dumandan etkilenmişti.

Otelden bilinci kapalı çıkarılan Usta ailesinden Yahya Usta ve oğlu Berkin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetmişti.

Tedavisine Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ileri yoğun bakım ünitesinde devam edilen anne Fikriye Usta da 6 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Fikriye Usta'nın eşi ve oğlunun yanına Hamitler Mezarlığı'na yarın defnedileceği öğrenildi.