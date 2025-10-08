Uludağ’da sezonun ilk karı yağdı

Meteoroloji verilerine göre, Uludağ’da hava sıcaklığı gün içinde en yüksek 6, en düşük 5 derece olarak ölçüldü. Yağışın karla karışık yağmur şeklinde devam ettiği bölgede, bugün ve yarın sağanak bekleniyor. 10 Ekim itibarıyla parçalı bulutlu bir hava öngörülürken, önümüzdeki bir hafta boyunca yeni bir kar yağışı beklenmiyor.

Kayak sezonu aralık ortasında başlayacak

Geçtiğimiz yıl sezon öncesi ilk kar 17 Ekim’de düşmüştü. Bu yıl ise kar, 8 Ekim sabahı Uludağ zirvesini selamladı. Kayak sezonunun, kar yağışına bağlı olarak aralık ayı ortasında başlaması bekleniyor.

Turizmciler ve doğa tutkunları için umut verici bir gelişme olan bu erken kar yağışı, Uludağ’ın kış sezonuna hazırlık sürecini hızlandırdı. Az sayıdaki otel işletmecileri, rezervasyon taleplerinin artmasını bekliyor.