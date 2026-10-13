Uludağ’da turizm 4 mevsime yayılacak

Uludağ’ın yerleşim dü­zeni, mimarisi ve altya­pı kalitesi yüksek, doğal peyzajla uyumlu ve dört mevsim kullanılan bir turizm merkezi hâline getirilmesi amacıyla yü­rütülen planlama çalışmaların­da yeni bir aşamaya geçildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak 2023 yılında kuru­lan Uludağ Alan Başkanlığı tara­fından üst ölçekli planların onay­lanmasının ardından hazırlanan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 Öl­çekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Uludağ Alan Komis­yonu tarafından uygun buluna­rak askıya çıkarılmıştı.

Askı sü­resi sona eren planlar yürürlüğe girmiş oldu. Uludağ Alan Başkanı Candemir Zoroğlu, planlama ve uygulama çalışmalarının yalnızca Uludağ Alan Başkanlığının yetki ve sorumluluğunda bulunan alan içinde gerçekleştirileceğini be­lirterek şunları söyledi: “Uludağ’ı doğal dokusuyla uyumlu, güven­li, düzenli ve dört mevsim hizmet veren nitelikli bir doğal yaşam ve turizm merkezine dönüştürmek için kapsamlı bir çalışma yürütü­yoruz. Bu süreçte Uludağ Alanı sı­nırları içinde kalan, can ve mal gü­venliği açısından risk oluşturan yapılar, gerekli tespit ve yasal iş­lemlerin ardından kaldırılacak. Kontrolsüz yapılaşmanın, düzen­siz otopark kullanımının ve yaya güvenliğini tehdit eden uygula­maların önüne geçilecek.

Yaklaşık 4 kilometrelik güvenli yaya yolu, kültürel tesis alanları, rekreasyon alanları ve 190.000 metrekarelik açık spor alanıyla Uludağ’ın kul­lanım niteliğini yükselteceğiz. Çalışmalarımızın kapsamı konu­sunda özellikle bir hususun altını çizmek istiyorum: Uygulamala­rımız yalnızca Uludağ Alan Baş­kanlığının yetki ve sorumlulu­ğundaki alan ile sınırlıdır. Millî park sahasına yönelik herhangi bir planlama ya da müdahale söz konusu değildir. Alan sınırları­mız dışında bir çalışma yürütme­yeceğiz.

Bütün adımlarımızı Ulu­dağ’ın doğal ve kültürel değerle­rini koruyarak, kamu yararını ve ziyaretçi güvenliğini gözeterek atacağız. Hedefimiz Uludağ’ın ta­şıma kapasitesine uygun, çevrey­le bütünleşen ve yılın 12 ayında nitelikli hizmet sunan bir turizm merkezi hâline gelmesidir.”

Kontrolsüz otopark kullanımına yeni düzen

Plan kapsamında Uludağ’da en çok şikâyet konusu edilen kont­rolsüz otopark kullanımının önü­ne geçilmesi amacıyla, trafiği ve kar temizliğini aksatmayacak şe­kilde otopark alanları konumlan­dırıldı. Alana kontrollü araç gi­rişini sağlayacak düzenlemeler yapılırken ziyaretçi güvenliği ve konforunun artırılması amacıyla tüm alanda yaya yürüyüşüne im­kân sağlayan yaklaşık 4 kilomet­relik güvenli yaya yolu aksı oluş­turularak kara yolundan ayrıl­dı. Planda ayrıca kentsel tasarım proje alanları belirlendi. Bu alan­larda Uludağ’ın doğal ve kültürel değerleriyle uyumlu, nitelikli ve bütüncül bir çevre düzenlemesi­nin hayata geçirilmesi hedeflendi.

Konaklama alanları azaltılarak yeniden düzenlendi

Mevcut konaklama tesis alanları planla birlikte azaltılarak yeniden düzenlendi. Uludağ’da nitelikli turizme yönelik sosyal donatı alanlarının oluşturulması doğrultusunda sergi, kongre ve konser gibi sosyal aktivitelerin gerçekleştirileceği Kültürel Tesis Alanları planlandı. Misafirlere ekolojik farkındalık ve duyarlılık kazandırılması amacıyla da tematik alanlar oluşturuldu. Plan kapsamında tahliyesi daha önce gerçekleştirilen, toplam 6 bin 100 metrekare büyüklüğündeki iki otel alanı imar planında Kültürel Tesis Alanı olarak tanımlandı ve yıkım süreci tamamlandı. Tahliyesi devam eden 5 bin 700 metrekare büyüklüğündeki bir diğer otel alanı ise rekreasyon alanına dönüştürülerek kamusal kullanıma açıldı.