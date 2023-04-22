"Ulusal egemenliğimizin güvencesi çocuklarımızdır"
Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, bir kez daha büyük bir gururla ve değerini her geçen gün daha da iyi kavrayarak kutluyoruz" dedi.
Ö. Abdullah Özdemir
Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, bir kez daha büyük bir gururla ve değerini her geçen gün daha da iyi kavrayarak kutluyoruz. “Özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir” diyen Atatürk, bu güzel ve anlamlı günün tüm coşkusunu gelecekte ona sahip çıkacak olan çocuklarımıza bıraktı. 23 Nisan Bayramı’nın özellikle çocuklara armağan edilmesi ve bu coşkulu bayramı dünya çocukları ile paylaşma düşüncesi ülkemizin dostluk, kardeşlik ve hoşgörü anlayışının en güzel göstergelerindendir. Bu vizyon bütün dünya çocuklarını güçlü bir bağ ile kaynaştıran; daha güzel ve barış dolu bir gelecek için atılan en verimli tohumdur.
Bu yıl 103’üncü yaşını kutlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı, sadece Kurtuluş Mücadelesinde değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık yolculuğunda da en önemli kilometre taşlarından birisidir. Bu emanetin en büyük koruyucusu ve kalkınmanın en önemli anahtarı çocuklarımızdır.
Kurtuluş Savaşının hemen ardından ‘muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak’ Ulu Önderimiz tarafından en büyük hedef olarak konulmuştu. Milli egemenlik ve demokrasi bilinci ile yetişen, bilgiyle donanmış, yeniliğe ve gelişmeye açık çocuklarımız bu hedefe ulaşma yolunda hayalleriyle ve çalışma azimleriyle geleceğimizin mimarları olacaklar.
Bizler de iş dünyası olarak, ülkemizi medeniyet yarışında daha da ileri götürebilmek, çocuklarımıza refah dolu, yaşam kalitesi, sosyal, kültürel ve maddi zenginliği yüksek bir ülke bırakabilmek amacıyla; demokrasinin ve cumhuriyetimizin verdiği güçle daha fazla yatırım, üretim ve istihdam için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle; eşsiz çabaları ve özverileriyle temellerini attığı Cumhuriyeti bizlere emanet eden, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını bir kez daha şükran ve minnet ile anıyorum. Milletimizin ve ‘yarının büyükleri, geleceğimizin teminatı’ çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.