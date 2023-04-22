"Ulusal egemenliğimizin güvencesi çocuklarımızdır"

Ö. Abdullah Özdemir

Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Cumhuriyetimizin ku­rucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına arma­ğan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay­ramı’nı, bir kez daha büyük bir gururla ve değerini her geçen gün daha da iyi kav­rayarak kutluyoruz. “Öz­gürlüğün de eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir” diyen Ata­türk, bu güzel ve anlamlı günün tüm coşkusunu ge­lecekte ona sahip çıkacak olan çocuklarımıza bırak­tı. 23 Nisan Bayramı’nın özellikle çocuklara arma­ğan edilmesi ve bu coşku­lu bayramı dünya çocukları ile paylaşma düşüncesi ül­kemizin dostluk, kardeşlik ve hoşgörü anlayışının en güzel göstergelerindendir. Bu vizyon bütün dünya ço­cuklarını güçlü bir bağ ile kaynaştıran; daha güzel ve barış dolu bir gelecek için atılan en verimli tohumdur.

Bu yıl 103’üncü yaşı­nı kutlayan Türkiye Bü­yük Millet Meclisi’nin açılışı, sadece Kurtuluş Mücadelesinde değil, Tür­kiye Cumhuriyeti’nin çağ­daş uygarlık yolculuğunda da en önemli kilometre taş­larından birisidir. Bu ema­netin en büyük koruyucusu ve kalkınmanın en önemli anahtarı çocuklarımızdır.

Kurtuluş Savaşının he­men ardından ‘muasır me­deniyetler seviyesinin üze­rine çıkmak’ Ulu Önderi­miz tarafından en büyük hedef olarak konulmuştu. Milli egemenlik ve demok­rasi bilinci ile yetişen, bil­giyle donanmış, yeniliğe ve gelişmeye açık çocukları­mız bu hedefe ulaşma yo­lunda hayalleriyle ve çalış­ma azimleriyle geleceğimi­zin mimarları olacaklar.

Bizler de iş dünyası ola­rak, ülkemizi medeniyet yarışında daha da ileri gö­türebilmek, çocuklarımıza refah dolu, yaşam kalitesi, sosyal, kültürel ve maddi zenginliği yüksek bir ülke bırakabilmek amacıyla; de­mokrasinin ve cumhuriye­timizin verdiği güçle daha fazla yatırım, üretim ve is­tihdam için tüm gücümüz­le çalışmayı sürdüreceğiz.

Bu duygu ve düşünceler­le; eşsiz çabaları ve özve­rileriyle temellerini attığı Cumhuriyeti bizlere ema­net eden, Ulu Önder Ga­zi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını bir kez daha şükran ve minnet ile anıyorum. Milletimizin ve ‘yarının büyükleri, gelece­ğimizin teminatı’ çocuk­larımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay­ramı’nı kutluyorum.