"Ulusal güvenlikle ekonomik çıkarları gözeterek yöneteceğiz"

17 Mayıs 2018

Seçim çalışmaları kapsamında Çorum’a gelen CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hürriyet Meydanı’nda halka hitap etti.

Dünyayla kavga etmek gibi bir niyetlerinin olmadığını dile getiren İnce, Amerika Türkiye’nin eski müttefiki olduğunu ancak PKK’ya destek verirse gereğini yapacaklarını söyledi.

Almanya ile de kavga etmek istemediklerini kaydeden İnce, “Almanya’da milyonlarca yurttaşımız yaşıyor. Alman ekonomisine katkıları var. Biz kimseyle kavga etmek istiyoruz. Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Orada yeni bir anayasa olsun. Bizim dünyada saygın bir ülke olmak gibi bir derdimiz var. Sırf onlarla kavga edip zarar ettirmek gibi düşüncemiz yok. Ey Amerika, diye posta koyuyor sonra gidiyor 11 milyar liralık uçak alıyor. Ey Rusya, diye posta koyuyor Antalya’dan Rusya’ya domates gitmiyor, Rusya’dan Antalya’ya turist gelmiyor. S-400’leri de oradan alıyoruz. Ey Hollanda, diye posta koyuyor. Hollanda’ya Petrol Ofisi’ni satıyoruz. Ey Merkel, diye posta koyuyor yenilenebilir enerji ihalesini Almanlara veriyor. Yeni sistemde. Yeni sistemde devlet yönetimi ulusal güvenlik çıkarlarımızla, ekonomik çıkarımızı yan yana koyarak ülkeyi yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çılgın projesinin Kanalistanbul olduğunu ifade eden İnce, “Ey CHP, diyor ‘Sen köprü yaptın mı’ diyor. Ey Erdoğan, sen hiç şeker fabrikası yaptın mı? Ey Erdoğan, sen hiç Tekel yaptın mı? Sen hiç PETKİM yaptın mı? Sen hiç TÜPRAŞ yaptın mı? Köprü yapmak kolay iş. 50 yıl önce Demirel birinci köprüyü yaptı. İkinci köprüyü Özal yaptı. Üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı. 4 köprüyü de İnce yapar. Ben gönüllerde köprü kurmak istiyorum gönüllerde. Edirne’de miting yaptım. Sonraki gün Hakkari’ye gittim. Edirne’den Hakkari’ye bir köprü. Oradan Rize’ye geçtim. Oradan Antalya’ya geçtim. Türklerle, Kürtler arasında bir gönül köprüsü kurmak istedim. Sünniler, Aleviler, Şafiler arasında gönül köprüsü kurmak istedim. Bu milleti barıştırmak, uzlaşmak istiyorum. Bu milleti büyük bir şemsiye altında toplamak istiyorum” diye konuştu.

Bu ülkede kavga istemediğinin atını çizen İnce, “Fransa kutsal kitabımıza laf ediyor. Amerika ile problem yaşıyoruz. İsrail Müslümanları katlediyor. Türkiye’nin iri olması, diri olması, bir olması beraber olması lazım. Önce bunu sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Kendi çılgın projesini de “3B” olarak açıklayan İnce, “Bir barışacağız. İkincisi ekonomik olarak büyüyeceğiz. Üç bölüşeceğiz. Birinin bir akşam yemeği parasına öbürü bir ay çalışmayacak. Bunu başaracağız. Birlikte başaracağız. Bundan emin olun” ifadelerini kullandı.

İnce, mazot fiyatlarını düşüreceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı olduğumuzda çiftçiye mazotu 3 ile 3, 50 lira arasında vereceğiz. 'Neden kesin bir rakam söyleyemiyorsun Muharrem İnce? Neden 3 mü, 3,5 mu diyemiyorsunuz?' derseniz, söyleyeyim, CHP bir program açıklıyor, bir de cumhurbaşkanı adayı bir program açıklıyor. Ben manifestomu ayın 19'unda Samsun'da açıklayacağım. Ayın 24'ünde de Sayın Genel Başkan açıklayacak. Benim çalıştığım ekonomist arkadaşlarla, genel merkezin çalıştığı ekonomist arkadaşlar arasında bir hesap anlaşmazlığı var. Ben diyorum ki '3 liraya verebiliriz mazotu' onlar diyor ki '3,5 liraya vereceğiz.' Arada bir şey kalmadı, halledeceğiz. Seçimden önce kesin rakamı söyleyeceğim size ama 3 liranın altında olmayacak 3,5 liranın da üzerinde olmayacak."

Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümü için söz veren İnce, şunları söyledi:

“Kanayan bir yara emeklilikte yaşa takılanlar var. 18 yaşında pirim ödemeye başlamış. 30 sene ödemiş yaşı gelmiş 48’e. Sen öde demişsin oda sana prim ödemiş. Yapmış görevini. Olmaz diyorsun 60 yaşını bekleyeceksin. Onların sorunlarını da en kısa zamanda çözeceğiz. Esnaf kardeşim kan ağladığını siftah yapmadan dükkanı kapattığını biliyorum. Emeklilerin geçinemediğini biliyorum. Ramazan ve Kurban bayramında bin lira ikramiye dediler. 300 lira alan var 500 lira alan var, bin lira alan var. Kademeli. Teşekkür ederiz keşke öyle yapacaklarına herkese bin lira deseler. Toplumda problemli çok insan var. Haksızlıklar var. Haksızlıklar var. Subay emekli oluyor tazminat alıyor, astsubay emekli oluyor o alamıyor. 3600 vermiyorsun polise. Bir memur 40 saat çalıyor. 40 saatten sonra mesai yaparsa memur mesaisini alıyor ancak polis memuru alamıyor. Bu bir angarya”

İnce, mitingler için küçük bir uçak kiraladıklarını ve vatandaşlardan maddi katkı beklediğini kaydederek, "Bir yanda devletin gücüyle yapılan bir kampanya, öbür yanda milletin gücüyle yapılan bir kampanya. Milletin gücü devletin gücünü yenecek. Bugünden itibaren bekliyorum. Kendinizi zora sokmayacak şekilde yatırın. Elinizden ne kadar gelirse kimlik numaralarınızla yatırın. Fırına biraz odun atın, ateşleyin biraz." ifadelerini kullandı.

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