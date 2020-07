Uluslararası aşı koalisyonu yılda 4 milyar doz COVID-19 aşısı üretebilecek üreticileri belirledi

02 Temmuz 2020

Destekçileri arasında dünyanın tanınmış vakıflarının yer aldığı Salgın Hastalıklara Hazırlıkta İnovasyon Koalisyonu'nun (CEPI) imalattan sorumlu yetkilisi James Robinson, yıllık dört milyar doz aşı üretebilecek üreticilerin belirlendiğini ve her bir aşı için iki veya üç üretim tesisi belirlemeyi planladıklarını söyledi.

Norveç merkezli CEPI'inin destekçileri arasında 14 ülke, Bill and Melinda Gates ve İngiliz Wellcome Trust vakıfları bulunuyor.

İlaç sektöründe uzun yöneticilik deneyimi bulunan Robinson, "Şu anda hedefimizin alt eşiği olan iki milyar dozu 2021'in sonuna üretebileceğimizi biliyoruz" dedi.

Robinson CEPI'nın, sekiz ila 10 bölgesel dağıtım merkezi belirlemeyi planladığını söyledi ve "böylece her şeyi merkezi olarak yürütmek ve dünya genelinde nakliyat yapmak zorunda kalmayacağız" dedi.

COVID-19 için mevcut durumda onaylanmış aşı olmasa bile, CEPI, COVID-19 aşılarının dünya genelinde adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için üretim ve tedarik zincirlerini hazırlıyor.

CEPI, COVID-19 aşısı geliştiren dokuz kuruluşa 829 milyon doları bulan mali destek verdi. CEPI dokuz aşı çalışmasından en azından bir kısmının başarılı olacağını umuyor.

Bu aşı geliştiriciler Inovio Pharmaceuticals Inc, CSL Ltd ile University of Queensland, CureVac, ABD hükümet desteğiyle Moderna Inc, Novavax Inc, AstraZeneca ile University of Oxford, Clover Biopharmaceuticals, University of Hong Kong ve Institut Pasteur liderliğindeki University of Pittsburgh ve ve yakın zamanda Merck & Co tarafından satın alınan Themis Bioscience'ı kapsayan bir konsorsiyumdan oluşuyor.