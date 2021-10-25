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Uluslararası Astronot Federasyonu TUA'yı tescilledi

Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA), Uluslararası Astronot Federasyonu'na (IAF) resmi üyeliği tescillendi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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TUA'nın Twitter hesabından, IAF üyeliğine ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Paylaşımda, TUA'nın, 71 ülkeden 407'yi aşan üyeye sahip en büyük uzay oluşumuna resmi üyeliğinin, bugün gerçekleşen IAF Genel Kuruluyla birlikte tescillendiği belirtilerek, "Uzay alanında yürütülen uluslararası çalışmalarda söz sahibi bir Türkiye için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

 

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