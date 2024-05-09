Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi başladı

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gıda Güvenliği Derneği koordinatörlüğünde Uluslararası Gıda Koruma Birliği (IAFP- International Association for Food Protection) işbirliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle iki yılda bir düzenlenen kongrenin bu yılki sloganı 'Gıda Güvenliği Sorumluluğumuzdur' olarak belirlendi.

450 bilim insanı aynı platformda buluştu

İki gün sürecek kongreye 12 ülkeden yaklaşık 450 bilim insanı, uzman ve sektör paydaşı katılırken, 12 oturumda yerli ve yabancı 53 uzman sözlü sunumlarıyla, 31 uzman da poster sunumuyla katılım sağlayacak.

Kongrenin ilk gününde düzenlenen basın toplantısında Gıda Güvenliği Kongre Başkanı Samim Saner, Gıda Güvenliği Kongresi Bilimsel Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Barbaros Özer ve kurul üyeleri Prof. Dr. Murat Yıldırım ve Prof. Vural Gökmen gıda güvenliği konusu ve kongre hakkında bilgi verdi.

Küresel çalışmaları yakından takip ediyoruz

Kongrenin açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, gıda güvenliği konusunda küresel çalışmaları da yakından takip ettiklerini ve ülke ekonomisinin önemli katkılarından biri olan ihracat çalışmalarında önemli uygulamaları hayata geçirdiklerini kaydetti. Gümen, bakanlığın mevzuatlar konusunda da oldukça yoğun çalışma içerisinde olduğunu ve Avrupa Birliği, Gıda ve Tarım Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği yaptıklarını belirtti.

Bazı riskler yeni keşfedildi

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Vural Gökmen de gıda analiz tekniklerinde son yıllarda ortaya çıkan gelişmelerle çok eskiden beri var olan bazı gıda güvenliği risklerinin yeni keşfedildiğini belirterek, üretimde ısıl işlemler sırasında gıdaların yapısında meydana gelen kimyasal değişikliklerin mekanizmaları ve gıda güvenliğini yakından ilgilendiren sonuçları hakkında bilgi verdi.

Kongrede gıda güvenliği alanındaki nitelikli çalışmaları desteklemek, genç araştırmacıları teşvik etmek ve onların çalışmalarını daha görünür hale getirmek amacıyla GGD Genç Araştırmacı Bilimsel Makale Yarışması ödül töreni düzenleneceği bildirildi.