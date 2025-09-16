Uluslararası Hrant Dink Ödülü 17’nci kez sahiplerini buldu

Uluslararası Hrant Dink Ödülü, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hrant Dink’in doğum günü olan 15 Eylül’de sahiplerini buldu.

17’nci kez düzenlenen ödül töreni, oyuncu Hazal Türesan’ın sunumuyla gerçekleşti. Açılış, Sibil ve Zelişah’ın Sayat Nova’nın “Nazani” yorumuyla yapılırken, Ermenistan’dan sanatçılar Zhanna Davtyan, Arman Peshtmaljyan ve Stepan Ter-Ghevondyan da sahne aldı.

Hüsnü Arkan ve Ceylan Ertem’den “Ahparig”

Törende, Hüsnü Arkan’ın Hrant Dink için yazdığı “Ahparig” şarkısı ilk kez seslendirildi. Hüsnü Arkan ve Ceylan Ertem’in sahnede birlikte yorumladığı eser, izleyicilerden büyük alkış aldı. Ayrıca Ümit Kıvanç’ın Hafıza Yetersiz filminden hazırlanan özel video da ilk kez gösterildi.

Ödüller Bülent Şık ve Helena Moleno Garzon’a verildi

Türkiye’den ödülün sahibi Barış Akademisyeni Bülent Şık oldu. Uluslararası ödül ise göçmen hakları için verdiği mücadeleyle tanınan İspanyol gazeteci ve aktivist Helena Moleno Garzon’a takdim edildi.

Hrant Dink Ödülü nedir?

Uluslararası Hrant Dink Ödülü, her yıl biri Türkiye’den, biri yurtdışından olmak üzere iki kişi, kurum ya da gruba veriliyor. Ödül, ayrımcılık, ırkçılık ve şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için mücadele eden, bu uğurda bireysel risk alabilen ve barışın dilini kullanan kişi ve oluşumları onurlandırıyor.