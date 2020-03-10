Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı iptal edildi
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında bu yıl yapılmayacak.
Adana'da, 3-12 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında bu yıl yapılmayacak.
Adana Valiliğinde yapılan Portakal Çiçeği Karnavalı Festival Komitesi toplantısı, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Adana Ticaret Odası yetkilileri ve karnavalın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt'un katılımıyla gerçekleşti.
Toplantıda, dünya genelinde birçok fuar, festival ve karnaval gibi insanların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin yeni tip koronavirüs sebebiyle iptal edilmesi ele alındı.
Değerlendirmeler sonucu, 3-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi plan karnavalın, uluslararası boyutu bulunması sebebiyle yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl yapılmaması kararına varıldı.
Kaynak: AA