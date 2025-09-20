Uluslararası sistemde Türkiye kritik önemde

İpek YEZDANİ

İngiliz Dış İstihbarat Teşkilatı’nın (MI6) Başkanı ve İngiltere’nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore, MI6’daki görevine veda konuşmasını İstanbul’daki İngiltere Başkonsolosluğu’ndan yaptı.

Basın toplantısı sırasında akıcı olarak Türkçe konuşan Moore, “Türkiye yüzyıllardır olduğu gibi bugün de uluslararası sistem açısından kritik öneme sahip bir ülke. MI6 Başkanı olarak görüştüğüm hemen her konuda Türkiye kilit bir oyuncuydu” dedi.

Beşiktaş’a gönül verdim

Moore, konuşmasında şunları söyledi: “Türkiye’ye dönmek benim için büyük bir lütuf. Eşimle birlikte bu ülkede sekiz yıl yaşamak ayrıcalığına kavuştum. En son olarak da 2014’ten 2018’e kadar dört yıl boyunca Britanya Büyükelçisi olarak görev yaptım. Ancak Türkiye ile bağlantım çok daha önce 1989 yılında başladı. Genç bir dil öğrencisi olarak yeni öğrenmeye başladığım Türkçemi geliştirmek amacıyla birkaç hafta Türk bir ailenin yanında kalmak üzere İstanbul’a geldim. Bu eşsiz ülkeye, olağanüstü misafirperver insanlarına, muhteşem mutfağına, tarihiyle nefes kesici manzaralarının benzersiz birleşimine aşık oldum. Ve Beşiktaş futbol kulübüne de gönül verdim.”

Kızım gerçek bir İstanbullu

Türkiye ile olan bağının, kızının İstanbul’da dünyaya gelmesiyle daha da pekiştiğine dikkat çeken Moore, “O gerçek bir İstanbullu. Ancak bu konuşmam için İstanbul’u seçmemin sebebi sadece duygusal sebeplerle sınırlı değil. Türkiye yüzyıllardır olduğu gibi bugün de uluslararası sistem açısından kritik öneme sahip bir ülke.

MI6 Başkanı olarak görüştüğüm hemen her konuda Türkiye kilit bir oyuncuydu” diye konuştu. Bir NATO müttefiki olarak Türkiye’nin özellikle etnik akrabaları olan Kırım Tatarlarının yaşadığı dramdan etkilendiğini belirten Moore, “Ama hepsinden önemlisi uluslararası hukuka ve BM şartına bağlı kalarak Ukrayna’nın egemenliğinin ve bağımsızlığının güçlü bir destekçisi oldu” dedi.

“Fidan ve Kalın’la işbirliği içinde çalışıyoruz”

"Gazze’nin yaşadığı korkunç acıdan duyduğumuz derin üzüntüyü paylaşıyoruz” diyen Moore, şöyle devam etti: “Kalıcı barışın hem İsrailliler hem de Filistinliler için ancak iki devletli çözümle sağlanabileceğine inanıyoruz.

Bütün bu çabalarda MİT’ten meslektaşlarım önce Hakan Fidan, şimdi de İbrahim Kalın ile yakın bir işbirliği içinde çalışıyoruz.” Moore, veda konuşmasında ayrıca MI6’da yaptığı çalışmalardan da bahsetti. “Bu son konuşmamda, MI6’in bir istihbarat teşkilatı olarak son beş yılda hangi konular üzerinde çalıştığını biraz anlatmak istiyorum” diyen Moore, şöyle devam etti: “Avrupa'daki olaylara ve Putin'in Ukrayna'ya yaptığı yasadışı işgale özel olarak dikkat çekmek istiyorum.

Bu, benim için ve ülkemiz için belirleyici bir konu olmuştur. Düşmanlarımız, en son teknolojileri kullanarak Birleşik Krallık'ın çıkarlarına daha büyük bir hassasiyet ve ölçekle saldırmaya çalışıyor. MI6’da, teknolojiyle desteklenen bu tehditlere karşı koymak ve aynı zamanda teknolojik gelişmeleri kendi amaçlarımız için kullanmamız gerekiyor.”

Putin bizi oyalıyor

“Ukrayna halkının çektiği acılar çok büyük. Savaş, 2’nci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da görülmemiş düzeyde ölüm ve yıkıma yol açtı, siviller soğukkanlı ve önceden hesap edilmiş bir vahşetle hedef alındı. (Rusya lideri) Putin’in insan hayatına karşı ilgisizliğinin kendi halkına da uzandığı kesinlikle açık. Rusya, bir milyondan fazla kayıp verdi. Rusya'nın en yoksul bölgelerinden gelen eğitimsiz askerler, et parçası gibi savaşta kullanılıyor. Aklı başında her insan, bu katliamın sona ermesini istiyor.

Başkan Trump'ın çatışmayı çözme çabalarını, Başkan Zelensky'nin çok zor uzlaşmalar yapmaya istekli olmasını ve adil ve kalıcı bir barış sağlamak için çalışan Avrupalı liderleri takdir ediyorum. Ancak, Putin'in Ukrayna'nın teslim olması dışında müzakere yoluyla barışa ilgi duyduğuna dair hiçbir kanıt görmedim. O bizi oyalıyor çünkü bu konu her zaman egemenlik meselesi olmuştur. Putin, Ukrayna'nın egemenliğini ve bir ülke ve ulus olarak varlığını reddediyor.”

Rusları MI6’ya istihbarat vermeye çağırdı

Putin, İran’dan insansız hava araçları, Kuzey Kore’den asker ve askeri malzeme malzeme alıyor. Ancak, Putin'in barışın en iyi seçenek olduğu sonucuna varmasını engelleyen şey, Çin'in Rusya'ya hem diplomatik olarak hem de mermilerinde kullanılan Çin malı kimyasallar ve füzelerinde kullanılan elektronik bileşenler açısından sürekli destek vermesidir.” “Rusya, birçok yönden MI6'nın tarihinin büyük bir parçasıdır.

MI6, Rus kültürünün birçok başarısını bilen ve seven, Nazi yolculuğuna karşı ortak mücadelemizde Rus halkının fedakarlıklarını anlayan ve saygı duyan kişilerle doludur. Rusya'da paylaşacak gerçekleri ve bunları paylaşacak cesareti olan kadın ve erkekleri MI6 ile iletişime geçmeye davet ediyorum. Sizler kıtamıza barış getirmek, uzun vadeli çıkarları korumak ve ülkenizin onurunu kurtarmak için dünya çapında bir kuruluşla çalışacaksınız ve biz de sizi güvende tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

‘Herkese kapımız açık’

Richard Moore, en iyi ve en motive olmuş ajanlarının çoğunun MI6'ya hizmetlerini sunan gönüllüler olduğunu söyledi. Moore, “Kapımız her zaman açıktır. Ve bugünden itibaren, yeni dark web portalımız ‘Silent Courier’ üzerinden bize güvenli bir şekilde çevrimiçi olarak ulaşabilirsiniz. Bugünkü çağrımız sadece Ruslara yönelik değildir.

Terörizm veya düşman istihbarat faaliyetleriyle ilgili hassas bilgilere erişimi olan dünyanın her yerinden herkes, yeni portalı kullanarak MI6 ile iletişime geçebilir” ifadelerini kullandı. HTŞ ile Beşar Esad'ı devirmeden bir veya iki yıl önce ilişki kurduklarını açıklayan Moore, “Bu ilişki sayesinde, Birleşik Krallık hükümetinin birkaç hafta içinde ülkeye geri dönmesinin yolunu açtık. Bu çeviklik MI6 için temel bir gerekliliktir ve bence bu konuda oldukça iyiyiz” şeklinde konuştu.