'Uluslararası toplumu Taliban barbarlığına terk edilen Afgan kadınlarla dayanışmaya çağırıyorum'

CHP Halkla İlişkiler, Sağlık, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Afganistan’da yaşanan son gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Afganistan’daki gelişmeleri kaygıyla izlediklerini belirterek, “Taliban yüzünden milletvekilleri, gazeteciler, yerel yöneticiler, doktorlar, hemşireler, öğretmenler ve kamu yöneticileri gibi kamusal hayattaki tüm Afgan kadınlar şu anda büyük bir tehdit altında yaşıyor.” vurgusu yapan İlgezdi, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Kadınlar olarak, dünyanın erkek yöneticilerinin ‘Taliban’ın artık değiştiğine’ ilişkin vaazlarını dinlemek istemiyoruz, Afgan kadınların sosyal medya üzerinden tüm dünyaya ilettikleri kaygı ve korkuları yürekten paylaşıyoruz, Taliban’dan önce kendi hayatlarına son veren kadınlara ilişkin haberleri içimiz parçalanarak okuyoruz.

Kadınlar ve kız çocukları açısından bakıldığında Afganistan’da yaşananları bir iç sorun ya da bölgesel mesele olarak görmek mümkün değildir. İnsan haklarından yana, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan, demokratik tüm dünya ülkelerinin Afgan kadınlarıyla dayanışmak ve onların sesi olmak gibi bir mecburiyeti vardır.”