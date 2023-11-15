Umarım Gazze'den hastalarla Türkiye'ye dönmüş oluruz

Bakan Koca, Nasır Araştırma Enstitüsü Hastanesi'nde, Gazze'den getirilen yaralıları ziyaretinin ardından Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, "Geçen hafta Mısır Sağlık Bakanının yanı sıra İsrail Sağlık Bakanıyla da Gazze halkı için telefon görüşmeleriniz oldu. İsrail Sağlık Bakanıyla bu çerçevede yine görüşmeleriniz olacak mı?" sorusu üzerine, şöyle konuştu:

"Özellikle bu süreci daha önce İsrail Sağlık Bakanlığı ile de görüşerek birlikte bir koordinasyon oluşturduk. Teknik ekipler, her üç ülkeden oluştu ve bu çalışma yoğun bir şekilde devam ediyor. Buradaki temel amacımız, öncelikle Gazze'den gelecek kanserli ve çocuk hasta grubunu Şeyh Zuveyd ve El Ariş hastanelerine getirmek ve bizim Türk doktorlarıyla birlikte Mısırlı ekip değerlendirdikten sonra uygun olan hastaları Türkiye'ye getirmek arzusundayız. Çabamız bu yönde. Bugün Gazze'den Türkiye'ye hasta götürebilir miyiz? Kanserli hasta alabilir miyiz? Bizim çabamız bu. Umarım bugün Gazze'den hastalarla Türkiye'ye dönmüş oluruz. Bunun içinde birazdan Sayın Bakanımla birlikte El Ariş'e geçmiş olacağız."

"İhtiyaç neredeyse gösterildiği an hazırız"

Sahra hastanelerinin nerede kurulacağına ilişkin soru üzerine de Koca, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili üçlü koordinasyon üzerinde çalışıyor. Temel hedef Gazze'de öncelikli bu sahra hastaneleri kurabilmektir ama ihtiyaç halinde Refah Sınır Kapısına yakın bölgede de bu sahra hastanelerini kurmak istiyoruz. Koordinasyon bunu da değerlendiriyor, bize bu anlamda ihtiyaç neredeyse gösterildiği an hazırız."