Ümit Can Uygun kimdir? Ümit Can Uygun olayı detayları

18 Eylül 2020

Ümit Can Uygun, sevgilisi Aleyna Çakır'ın baygın görüntülerini sosyal medyadan paylaşması ile Çakır'a uygulanan şiddet anları ortaya çıkmıştı.

Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün ardından ifadesi alınan Ümit Can Uygun, son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Ümit Can Uygun kimdir?

Aslen Yozgatlı olan Ümit Can Uygun, Ankara'da ikamet ediyor. Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından gözaltına alınan ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan Ümit Can Uygun, Ankara'da ayakkabı satışı ve plakalık üretimi yapan işletmelerin sahibi.

Ümit Can Uygun olayı nedir?

Aleyna Çakır'a şiddet gösterdiği ve baygın halde olduğu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündeme gelen Ümit Can Uygun olayı ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

Çakır'ın ölümünün ardından tutuklanan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Ümit Can Uygun hakkında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çeşitli iddialar konuşuluyor. Aleyna Çakır'ın anne ve babasının Ümit Can Uygun'un kendilerini arayarak tehdit ettiğini iddia etmesinin ardından canlı yayına bağlanan konukların söyledikleri dikkat çekti.

Olay hakkında araştırmalar devam ederken, Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun dağlık alanda başından vurulmuş halde bulundu. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, Gülay Uygun'un not bırakarak yaşamına son verdiğini açıkladı.

Olaylar hakkında araştırmalar ise devam ediyor.